US $ 21 milhões concedidos às eleições indianas recentemente citadas por Donald Trump são realmente destinadas a Bangladesh, afirma um novo relatório

US $ 21 milhões no dinheiro dos contribuintes dos EUA pretendidos “A participação do eleitor na Índia”, Recentemente, cancelado pelo Ministério do Governo Elona Musk (Doge), na verdade concedeu Bangladesh, de acordo com a investigação relatório Publicado pela Indian Express na sexta -feira.

O Media Actlet afirmou que havia recebido acesso aos registros de financiamento e soube que havia concedido um prêmio da USAID em 2022 e US $ 13,4 milhões já foram pagos por “Engajamento político e cívico” Entre os estudantes antes da eleição em janeiro de 2024 em Bangladesh.

O primeiro -ministro de Bangladic, Sheikh Hasin, foi forçado a renunciar em agosto, depois de protestos em massa sob a liderança de estudantes que permaneceram centenas de mortos.

No início deste mês, Doge postou a lista Os sujeitos que foram abolidos como parte de sua iniciativa para reduzir custos. Isso incluiu dinheiro dado ao consórcio dos EUA para eleições e fortalecimento dos processos políticos (CEPPs). A lista tinha um programa de US $ 21 milhões pretendido “Aumentando a resposta do eleitor na Índia”, US $ 29 milhões em ajuda “Fortalecer o cenário político em Bangladesh,” e US $ 20 milhões para “Federalismo fiscal” No Nepal, entre outros programas. Os nomes de usuário, bem como o valor total gasto nessas iniciativas, não foram descobertos.

Em resposta, o partido Bharatiya Janana (BJP), liderado pelo primeiro -ministro Narendra Modi, afirmou que o financiamento era a prova “Distúrbios externos” No processo eleitoral indiano. Autoridades assistem “Profundamente preocupante” Informações sobre a atividade do governo dos EUA no país, disse o Ministério das Relações Exteriores da Índia na sexta -feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, mencionou mais tarde o financiamento para “Aflexão dos eleitores” Na Índia em vários discursos públicos. “Por que precisamos gastar US $ 21 milhões pela resposta dos eleitores na Índia? Uau, US $ 21 milhões! Eu acho que eles estavam tentando escolher outra pessoa, “ Ele disse durante um discurso em Miami na quarta -feira. No dia seguinte, ele repetiu o pedido em uma reunião de uma associação de governador republicano (RGA), alegando que o financiamento era praticamente pretendido “Kickbacks” para aqueles que concederam o dinheiro.









No entanto, de acordo com o Indian Express, o CEPPS deveria receber um total de US $ 486 milhões da USAIDS e alocações especiais, incluindo US $ 22 milhões para “Processo político inclusivo e de participação” na Moldávia e US $ 21 milhões para “Participação dos eleitores”, Inicialmente, está listado como Índia, mas na verdade destinado a Bangladesh.

O apoio de US $ 21 milhões foi dividido em seis apoios entre julho de 2022 e outubro de 2024, e dois sub-sacerdotes receberam três membros do CEPPS: Fundação Internacional de Sistemas Eleitorais (IFES), Instituto Republicano Internacional (IRI) e do Instituto Nacional Democrata (NDI). Os arquivos descobertos mostram que a IRI gastou milhões de dólares, o que levou à derrubada de Hasina, treinando secretamente os partidos da oposição e criando uma rede focada em mudar o regime, principalmente entre os jovens urbanos de Bangladesh.

Em setembro do ano passado, a GrayZone informou que havia vazado documentos que examinaram a produção mostraram que a USAID estava envolvida em atividades pretendidas “Uma política desestabilizadora de Bangladesh”.

Os documentos estão marcados “Confidencial e/ou privilegiado”, Grayzone disse, acrescentando que Irai, um ramo do Partido Republicano, estava explicitamente encarregado desta operação. No entanto, Dhaka Tribune, um soquete de Bangladesh, rejeitou posteriormente o relatório de saída, alegando que os dados usados ​​na história foram “Doctoked.”

No início deste mês, Mike Benz, ex -funcionário do Departamento de Estado em uma entrevista com Tucker Carlson, afirmou que a USAID financiou a mudança do ano passado no regime de Bangladesh devido à oposição de Hasina à base militar dos EUA na região.

Mike Benz, ex -funcionário do Departamento de Estado, descreve um papel americano na derrubada do governo Hasina em Bangladesh – ouça de 24:37 em diante. (É importante lembrar que os lunáticos estratégicos raramente deixam impressões digitais políticas.) https://t.co/45yew2wiee – Brahma Chelaney (@chelalaney) 8 de fevereiro de 2025

Hasina acusou pessoalmente Washington de tentar jogá -la fora do poder porque se recusou a permitir a base. O Departamento de Estado Americano rejeitou essas alegações na época, e o porta -voz Vedant Patel os chamou “Sorrindo” e afirmando que qualquer implicação de nós envolvidos na interferência na agitação que fez Hasina abandonar seu dever “Absolutamente falso.”