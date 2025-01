O papel de Jaipal Reddy na realização do sonho de um estado separado de Telangana é louvável: CM Revanth Reddy

O ministro-chefe da Telangana, A Revanth Reddy, elogiou o ex-ministro da União, falecido S. Jaipal Reddy, por seu papel instrumental na formação da Telangana e disse que sua contribuição nunca pode ser esquecida.

O Ministro-Chefe decorou o retrato do eminente deputado Jaipal Reddy por ocasião do seu aniversário de nascimento, em 16 de janeiro, em Nova Delhi.

Elogiando o falecido líder, o ministro-chefe disse que Jaipal Reddy subiu na carreira política desde o nível de aldeia até Delhi, praticando estritamente os valores morais. Deixou uma marca indelével na política indiana e foi premiado como o melhor parlamentar do país pela sua valiosa contribuição ao sistema parlamentar.

Jaipal Reddy também deixou sua marca por meio de seus discursos notáveis ​​​​como MLA na Assembleia do outrora unido Andhra Pradesh, além de Lok Sabha e Rajya Sabha, disse ele. O ministro da Receita, Ponguleti Srinivasa Reddy, o deputado de Zaheerabad Suresh Shetkar, os deputados de Bellampalli e Parigi Gaddam Vinod e Rammohan Reddy, o conselheiro do governo estadual Shabbir Ali e os líderes do Congresso Rohin Reddy e Vidyasagar.