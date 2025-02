O primeiro -ministro Shehbaz Sharif instou Nova Délhi a se envolver em um diálogo de caxemira, a região reivindicada por ambos os países

O primeiro -ministro paquistanês Shehbaz Sharif instou a Índia a se envolver em um diálogo de caxemira, uma região que ambos os vizinhos reivindicaram desde a independência do domínio britânico em 1947. Ele argumentou que a resolução da disputa ajudaria no desenvolvimento da região.

Sharif falou perante a Assembléia Legislativa de Azad Jammu e Caxemira (AJK), a região que o Paquistão operava como uma entidade que geravura nominalmente, que Nova Délhi chama de Caxemira (POK) ocupada pelo Paquistão (POK). Suas observações foram derivadas em 5 de fevereiro, quando Islamabad observa historicamente o dia da Caxemira de Solidariedade.

“Sempre aderimos ao princípio da coexistência pacífica com nossos vizinhos. Queremos que todas as disputas, incluindo Jamma e Caxemira, são resolvidas por meios pacíficos com base em princípios democráticos e diplomáticos. Isso é chave para o desenvolvimento e prosperidade de bilhões de pessoas que vivem nesta região “. O primeiro -ministro explicou.

A relação entre Islamabad e Nova Délhi está tensa há décadas; Dois vizinhos lutaram com quatro guerras, incluindo uma desconfortável, e tiveram numerosos conflitos nas fronteiras. Na quarta -feira, Sharif convidou Nova Délhi para atravessar seu “Opinião” Agosto de 2019, quando o governo, sob a orientação de Modik, aboliu o artigo 370 da Constituição da Índia, que concedeu a Jamma e Caxemira um certo nível de autonomia.













Esse movimento transformou duas regiões de fronteira – Jammu e Caxemira e Ladakh – em territórios sindicais, o que significa que eles são gerenciados principalmente de Nova Délhi. A Índia afirma que ambas as regiões são parte integrante do país, e a alegação desafiada por Islamabad e Pequim.

Depois de tomar o artigo 370, o Paquistão reduziu seus relacionamentos com a Índia. No início daquele ano, os vínculos de tensão entre os dois vizinhos foram espalhados depois que os mortais atacados de Pulfas na Caxemira, nos quais 42 tropas indianas foram mortas e uma forte resposta de Nova Délhi, o que levou a um “Greve da cirurgia” Contra roupas terroristas em Balakota, Paquistão.

No ataque curvo ao governo indiano por tratar a população da Caxemira, Sharif alegou que a disputa não seria resolvida “O sangue derrama Caxemira, demolindo suas casas, passando assassinatos extras em quadra, mártir, líderes de tortura e prisão”. O primeiro-ministro paquistanês também convidou a comunidade internacional a realizar a resolução relevante do Conselho de Segurança da ONU sobre Jamma e Caxemira e garantir o direito à autodeterminação da Caxemira.

Por sua parte, a Índia acusou há muito tempo o Paquistão de apoiar e financiar o terrorismo, tanto dentro de suas fronteiras quanto na Índia. “A política do terrorismo da transferência paquistanesa nunca terá sucesso”, “” O ministro das Relações Exteriores da Índia, S. Jaishankar, disse durante seu discurso na Assembléia Geral da ONU no ano passado. Ele prometeu impor Nova Délhi “Consequências” Para as ações de Islamabad, indiretamente referindo -se ao aumento da militância na Caxemira nos últimos meses após anos de relativa calma. O ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh “Fábrica de terrorismo” Apesar do país que enfrenta uma séria crise econômica.

Enquanto isso, o Paquistão lançou recentemente ataques a aldeias no Afeganistão, com as quais ele compartilha a fronteira, citando preocupações com esconderijos terroristas. Os ataques aéreos paquistaneses na província do Afeganistão em dezembro foram mortos pelo menos 46 pessoas, incluindo mulheres e crianças. A Índia condenou os ataques.