O Paquistão forreis informações erradas com um período de prisão de três anos

O Paquistão criminalizou a desinformação on -line na terça -feira (28 de janeiro de 2025), aprovando a legislação que consagra punições de até três anos de prisão, segundo uma decisão, os jornalistas são projetados para tomar medidas energéticas contra a dissidência.

A lei é endereçada a qualquer pessoa que divulgue intencionalmente as informações on -line que “têm razões para acreditar que são falsas ou falsas e provavelmente causam ou criam um sentimento de medo, pânico ou desordem ou perturbação”.

A lei foi apressada pela Assembléia Nacional com pouco aviso na semana passada, antes de ser aprovada pelo Senado na terça -feira (28 de janeiro de 2025), quando os jornalistas deixaram a galeria em protesto.

Um Asif Bashir Chaudhry, membro da União Federal de Jornalistas do Paquistão. AFP O governo garantiu a jornalistas que seriam consultados, mas disseram que foram “traídos e esfaqueados”.

“Nós realmente queríamos uma lei contra informações errôneas, mas elas não estão sendo feitas através de uma discussão aberta, mas através do medo e da coerção, o desafiaremos em cada plataforma disponível”, disse Chaudhry.

“Mesmo em ditaduras, a legislação não foi atingida pela força no Parlamento da maneira como este governo é agora”.

O projeto agora aprovará o presidente para ser carimbado de borracha.

Analistas dizem que o governo está lutando com legitimidade após uma escolha cheia de acusações de manipulação e com o político mais popular do Paquistão, ex -primeiro -ministro Imran Khan, preso por uma série de posições de corrupção que seu partido diz que é politicamente motivado.

Os apoiadores e líderes de Khan também enfrentaram severa repressão, com milhares arredondados.

O site de mídia social X fechou após as eleições em fevereiro passado, pois as publicações afirmam que a manipulação de votos estendidos na plataforma.

O nome de Khan é censurado pela televisão e os editores relataram um aumento no monitoramento de sua programação.

O senador Syed Shibli Faraz, membro do Partido Khan Tehreek-e-Insaf Paquistan, descreveu a nova lei “altamente antidemocrática” e disse que “ele alimentaria a vitimização política” de seus ativistas.

No entanto, o ministro do governo, Tanveer Hussain, disse que o projeto se concentraria no monitoramento das redes sociais.

“Estou certo de que, no futuro, a anarquia causada na sociedade por meio de redes sociais será controlada”, disse ele.

Houve uma proliferação de leis de “desinformação”, incluindo legislação criminal, em todo o mundo na última década, permitindo que os governos controlassem o discurso on -line e a polícia de “notícias falsas”, de acordo com o artigo 19 da Organização dos Direitos Humanos.

Essas leis podem impedir o jornalismo, de acordo com o grupo, que promove a liberdade de expressão e informações em todo o mundo.