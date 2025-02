O parceiro da babá estava prestes a ir para Lisboa

Ele agiu com clareza para se livrar dos cadáveres, e sua versão, a saber, matar seu parceiro involuntariamente durante o jogo erótico, ainda não foi verificado. E então ele estava indo para Lisboa. Assim, o juiz Milan Anna Calabi em uma disposição com que ele verificou a prisão ontem e ordenou uma prisão para Pablo Heroiberto Gonzalez Rivas, 48 ​​anos, Salvadorno, que admitiu matar seu parceiro Jhon Nataly Quintanilla e escondeu o corpo de Vaška Hiterland. Existem sérias culpa por juízes.

O juiz observou que, se ele fosse libertado, Gonzalez poderia ser facilmente inacessível, porque durante seu interrogatório o fato de que ele estava prestes a ir a Lisboa sem aparecer seu parceiro. De lá, ele poderia ir para Salvador, onde sempre viveu apenas seis anos e onde sua família mora.

No entanto, quanto para o risco de repetição de um crime para o juiz investigador Calabi não existe que, por um lado, a vítima de seu longo tempo fosse e, por outro perigo. Portanto, o risco de cair em outro crime do mesmo tipo não é muito provável.

O homem jogou no lixo perto de casa, o telefone celular morreu de Jo junto com o chapéu vermelho e algumas roupas à tarde após o assassinato simular a remoção voluntária. 48 -Years -Salvadorian no sábado, no juiz investigativo, contou a ele do qual ele admitiu o assassinato, mas enfatizou que ele não fez isso voluntariamente, mas que durante o jogo erótico suas mãos próximas ao pescoço, acrescentando que o casal estava indo bem , sem discussão e lamentava o que aconteceu.

O juiz confirmou a detenção e ordenou a prisão e acreditava que o suspeito poderia poluir as fontes de teste enfatizando que ele ainda está procurando o corpo de uma mulher, que o homem, como ele disse, colocou a bolsa e jogou na paisagem do interior e seu Telefone celular a partir do qual, assim que os dados com dados forenses uma cópia do conteúdo foi obtida, novas idéias de exames poderiam vir à superfície.

