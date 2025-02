O parlamento aprovou a mina

Yakarta, vivo -O Parlamento da Indonésia ratificou oficialmente a revisão da lei mineral e de carvão (lei de minas) na atual reunião plenária.

Presidente da facção do Parlamento da Indonésia e também vice -presidente da Comissão do Parlamento da Indonésia XII, Putri Zulkifli Hasan, enfatizou que esta revisão apresentou um avanço para universidades, cooperativas, PME e organizações religiosas para também desfrutar dos benefícios da mineração Indústria, ele havia sido controlado por um punhado de partes.

“Até agora, o setor de mineração é exclusivo demais e desfruta apenas de algumas partes. Com esta revisão, o mundo da educação, cooperativas, PMEs e organizações religiosas se beneficiará diretamente de nossos recursos naturais”, disse Putri em comunicado recebido na terça -feira , 18 de fevereiro de 2025.

 Presidente da Facção Pan Dpr Ri, Puteri Zulkifli Hasan

Com base no artigo 60A e no artigo 75, o governo central fornece uma licença comercial de mineração (WIUP) e uma licença especial de negócios de mineração (WIUPK) prioritária ao Bumn, empresas regionais regionais (BUMD) ou uma entidade comercial privada para benefício de ensino superior.

No entanto, as universidades não gerenciam diretamente as minas, mas beneficiam na forma de participação nos lucros dos benefícios obtidos pela entidade comercial concedida por uma permissão de mineração.

“Esta regra abre oportunidades para as universidades obterem maiores fundos para apoiar pesquisas e desenvolvimento sem precisar se envolver diretamente no gerenciamento de mineração”, acrescentou Putri.

Não apenas as universidades, esta revisão também abre maiores oportunidades para cooperativas, PMEs e entidades comerciais de propriedade de organizações religiosas para obter acesso à indústria de mineração.

Além disso, o artigo 108 exige que as empresas de mineração administrem um programa de responsabilidade social e ambiental (RSE) que envolva comunidades locais e povos indígenas.

O objetivo é que a comunidade em torno da mina obtenha maiores benefícios econômicos, não apenas sente o impacto ambiental devido às atividades de mineração.

“Queremos garantir que os benefícios da indústria de mineração não sejam apenas apreciados por grandes corporações, mas também por cooperativas, PME que é uma forma de economia das pessoas.

 Ilustração – Mina de carvão

A Câmara de Representantes da Indonésia, Pan Felion, enfatizou que a revisão da lei de Minerba foi um passo específico para realizar a governança de mineração que foi colocada ao lado do povo.

“A atitude da facção pan é clara de que nossos recursos naturais são compartilhados e todos os benefícios devem ser sentidos por todos, não apenas um punhado de elites. Com esta revisão, garantimos que nossas minas sejam realmente uma bênção para todos os níveis da sociedade “, disse Puteri Zulkifli Hasan.

Com a ratificação da revisão da lei de Minerba, a facção Pan DPR DPR continuará a supervisionar sua implementação, para que essa política seja realmente executada de acordo com o espírito de igualdade econômica e sustentabilidade que foi acordada entre si.