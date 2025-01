O Parlamento deveria ter um calendário anual: Derek O’Brien

Criticando o governo por encurtar o tempo entre o aviso de anúncio da sessão do Parlamento e seu início, o líder do Trinamool Congress Rajya Sabha, Derek O’Brien, no domingo (19 de janeiro de 2025) instou o governo a elaborar um calendário anual para o Parlamento e deve ter pelo menos 100 sessões por ano.

Durante o primeiro e o segundo Lok Sabha (1952-57 e 1957-62), a convocatória da sessão foi emitida em média com 45 dias de antecedência. Entre 2014 e 2019, esse valor foi reduzido para 17 dias. Para a sessão do Orçamento, o anúncio foi feito 15 dias antes da sessão.

“O período cada vez menor entre a emissão da convocatória e o início das sessões é apenas um dos muitos males que estão a ‘transformar o Parlamento numa câmara profunda e escura’. Se as escolas e universidades podem definir os seus calendários com bastante antecedência, porque é que o Parlamento não o pode?”

O líder apresentou um projeto de lei privado para deputados em 2019, exigindo que o Parlamento se reunisse pelo menos 100 dias por ano.

O’Brien disse que o curto prazo afeta a preparação dos membros. “Os membros do Lok Sabha e do Rajya Sabha são eleitos não só para legislar, mas também para responsabilizar o governo, examinar as suas ações e debater questões de importância nacional. “Essas responsabilidades serão cumpridas muito melhor com um calendário parlamentar estruturado e previsível”, disse ele.