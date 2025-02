O Parlamento do Vietnã aprova uma ligação ferroviária de US $ 8 bilhões para a China

O Parlamento do Vietnã aprovou os planos na quarta -feira (19 de fevereiro de 2025) para uma ligação ferroviária de US $ 8 bilhões de sua maior cidade portuária para a fronteira com a China, aumentando os vínculos entre os dois países governados pelos comunistas e facilitando o comércio.

A nova linha ferroviária atravessará alguns dos principais centros de fabricação do Vietnã, a casa da Samsung, Foxconn, Peterron e outros gigantes globais, muitos dos quais dependem de um fluxo regular de componentes da China.

A rota se estenderá a 390 quilômetros (240 milhas) da cidade portuária de Haiphong à cidade montanhosa de Lao Cai, que limita com a província de Yunnan da China, e também atravessará a capital Hanói.

A construção da ferrovia foi apoiada em uma votação de 95% dos parlamentares na Assembléia Nacional da Seura de Borracha do Vietnã, disse um jornalista da AFP na câmara.

A China fornecerá alguns fundos por meio de empréstimos para o projeto, que deve custar mais de US $ 8 bilhões.

É uma das duas linhas ferroviárias para a China que o Vietnã planeja como parte de sua iniciativa “Two Runners, One Belt”, que se conecta ao Programa de Infraestrutura Global de Cinturão e Estratura de Pequim.

Um porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse quarta -feira que os dois países estavam “trabalhando para acelerar a construção da linha de conexão” entre o Lao Cai e a cidade fronteiriça chinesa de Hekou.

Ambas as partes “mantiveram várias discussões sobre o progresso da conectividade ferroviária”, disse Guo Jiakun em entrevista coletiva regular, mas encaminhou jornalistas a “autoridades relevantes” para obter mais informações.

A aprovação ocorre pouco mais de um ano depois que os vizinhos prometidos durante uma visita ao Vietnã pelo Presidente Xi Jinping para aprofundar os laços, já que Pequim procurou neutralizar a crescente influência americana com Hanói.

A infraestrutura de transporte do Vietnã é considerada relativamente fraca, com uma rede rodoviária que luta para acompanhar a demanda e um sistema ferroviário subdesenvolvido.

O país é um destino cada vez mais preferido para empresas estrangeiras que procuram uma alternativa à China, mas considera -se que a infraestrutura de baixa qualidade contém um aumento do investimento.

Dan Martin, consultor comercial internacional da Dezan Shira & Associates, disse que a nova ligação ferroviária pode ajudar a suavizar os buracos em cadeias de suprimentos internacionais causadas pela dependência atual de caminhões lentos e caros que são “propensos a gargalos de fronteira”

“A China fornece grande parte da matéria -prima que alimenta o setor manufatureiro do Vietnã, e manter esse tubo estável é crítico”, disse ele à AFP.

“Um elo ferroviário moderno está passando … ineficiências, garantindo que as mercadorias se movam sem problemas se fluirem para as fábricas do Vietnã ou irem para os mercados globais através do porto de Haiphong”, disse ele.

2030 Prazo

O Vietnã diz que um estudo de viabilidade para a ferrovia Haiphong-Lao Cai começará este ano e deseja que a linha termine até 2030, embora o país tenha um histórico de excessos em importantes projetos de infraestrutura.

A linha, que cobre nove províncias e cidades, seguirá a rota de uma ferrovia existente construída durante o período colonial francês.

Atualmente, os trens podem trabalhar nesse trem apenas 50 quilômetros por hora (30 mph), mas o Vietnã diz que a nova linha acomodará carros de passageiros e carregamentos com velocidades de até 160 km / h.

Pham Thu Hang, porta -voz do Ministério das Relações Exteriores, disse que o vínculo ferroviário “promoveria a cooperação econômica, comercial, de investimento e turismo entre os dois países, bem como na região”.

Há apenas três meses depois que o Vietnã aprovou os planos de uma ferrovia de alta velocidade de US $ 67 bilhões de Hanói à cidade de Ho Chi Minh, outro impulso muito necessário à infraestrutura que deve impulsionar o crescimento.

A ferrovia, que será estendida a mais de 1.500 quilômetros (930 milhas) da capital no norte até o Centro de Negócios do Vietnã, no sul, reduzirá o tempo atual de viagem ferroviária de 30 horas para cerca de cinco.

A outra linha para a China, que ainda não foi aprovada pelo Parlamento, conectará Hanói à província de Lang Son, que limita à região de Guangxi, da China, que viaja por outra área cheia de instalações de fabricação globais.

Os dois países assinaram mais de 30 acordos, incluindo a promessa de desenvolver vínculos ferroviários, durante a visita de Xi a Hanói.

O Vietnã há muito tempo segue uma abordagem de “diplomacia de bambu”, esforçando -se para permanecer em boas condições com a China e os Estados Unidos.

Ele compartilha preocupações com a crescente assertividade de Pequim no mar disputado do sul da China, mas também tem laços econômicos estreitos com a China.