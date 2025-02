Paddy Mulhall foi tragicamente morto depois que ele o atingiu no N80 em Crannagh em Stradby

O pedestre que foi tragicamente morto em uma colisão perto do mais difícil de Laois na noite passada foi nomeado localmente como Patrick (Paddy) Mulhall.

Paddy, que tinha nos anos 70, morreu logo depois de atingir cerca de 10,45 horas em uma noite de domingo no N80 em Crannaghu, perto do mais difícil de Co Laois.

O motorista do carro, uma mulher de 30 anos, não ficou ferido.

Mulhall, que era de Crannagh, que trabalhava na Telfords, Hardware e DIY Store em Portlaoise.

O homem popular e respeitado na área local, Mulhall lembrou como “amigo de todos” e um dos “horríveis dessas almas favoritas”.

“A notícia da passagem de Paddy é incrível Srdark e Shock”, disse Finni Gael Cllr Vivienne Phelan. “É uma notícia devastadora. É a passagem de uma das almas favoritas.

“Realmente não tem palavras para descrever a tristeza da família imediata, vizinhos e amigos e, na verdade, Paddy era tudo um amigo.

“Eles muitas vezes o viam um pouco e ninguém o passaria sem oferecer um elevador. Ele sempre foi ótimo para conversar, então as terríveis notícias foram completamente acordadas.

“Paddy era um homem inocente muito gentil e bom e todos nós devastados por sua passagem e eu gostaria de estender minha mais profunda simpatia à família de Paddy e posso beber em paz”.

O Sr. Mulhall foi caminhado nas estradas de Laois em 48 horas, após a morte de Aaron Hussan, de cinco anos, que bateu um carro em Kilminchy em Portlaoise na tarde de sábado.

O falecido paddy mulhall

Infelizmente, Mulhall foi imposto um pouco pouco tempo após uma colisão na noite de domingo e foi removido para o Hospital Regional de Midland, em Portlaoise, onde será realizado o exame post mortem.

O Gardaí atrai testemunhas e todos os usuários a caminho que podem ter câmeras da câmera do incidente para aparecer.

Cada uma de qualquer informação é solicitada a abordar a estação do Portlaoise Guardian no 057 867 4100, um confidencial Garda 1800. 666 111 ou a Garda Stanica.