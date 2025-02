O Pentágono, o FBI e outras agências dos EUA se recusam a solicitar Elon Musk a seus funcionários

Ele Pentágono e várias agências federais de Agoraincluindo aqueles que são guiados por associados leais Presidente Donald TrumpEles recusaram um pedido para Elon Musk Que seus funcionários explicam as tarefas executadas em suas opiniões, sob a ameaça de perdas de empregos.

Essa resistência indica um possível conflito entre as figuras -chave do governo Trump e bilionários, que também atuam como consultor externo. Musk lidera a campanha para reduzir o trabalho no governo federalque criaram confusão e preocupação em várias agências.

Últimos sábados, os funcionários federais receberam um e -mail de Escritório de Gerenciamento da Comissão de Pessoal dos Estados Unidos (OPM), Em que a AFP teve acesso, que solicitou informar as tarefas realizadas na semana anterior, com o prazo para responder às 23:59 na segunda -feira. Os trabalhadores federais citaram a AFP que foram recomendados para não responder imediatamente.

Domingo, O Departamento de Defesa emitiu uma comunicação na qual ele pediu à sua equipe que “pause alguma resposta” no correio do OPM chamado “O que você fez na semana passada?” Na declaração de X., o departamento explicou que “a responsabilidade do Ministério da Defesa é revisar o trabalho de sua equipe e realizar qualquer revisão de acordo com seus próprios procedimentos”.

A mídia local relatou isso As autoridades nomeadas pelo governo Trump no FBI, no Departamento de Estado e no Serviço Nacional de Inteligência também encaminharam seus funcionários para não responder diretamente ao pedido.

Kash Patel, o novo diretor do FBI, enviou uma mensagem à equipe no sábado: “O FBI, através do diretor, é responsável por todos os processos de revisão”, de acordo com os jornais * The New York Times *

Os sindicatos reagiram rapidamente. O Federação Americana de Oficiais do Governo (Ange), A maior união federal de funcionários prometeu desafiar qualquer demissão ilegal.

Musk, o homem mais rico do mundo e o principal doador de Trump, é responsável pelos esforços para reduzir o consumo e combater o desperdício no governo federal por meio de assimecolvido Departamento de Eficiência do Governo (DOGE). Essa entidade independente, que liderou Musk, foi rejeitada em várias frentes e recebeu diferentes sentenças judiciais.

