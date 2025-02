O piso de Mumbai, de Ranveer, Allahbadia encontrou fechado; A polícia chama de novo

A polícia de Mumbai pediu ao podcast Ranveer Allahbadia que aparecesse diante deles no sábado (15 de fevereiro de 2025) como parte de uma investigação sobre seus controversos comentários em um programa do YouTube, pois não apareceu durante o dia.

As equipes policiais de Mumbai e Assam na sexta -feira (14 de fevereiro de 2025) visitaram sua residência, mas encontraram o andar fechado, disse um funcionário.

Comentários rudes de Allahbadia, popular no YouTube por seu canal ‘Beerbiceps’, sobre pais e sexo no programa agora eliminado do YouTube do YouTube do comediante Samay Raina, ‘Índia está latente’ causou uma indignação maciça, que fez queixas de várias pessoas .

“A polícia de Mumbai, que iniciou uma investigação em relação aos controversos comentários de Ranveer Allahbadia, foi na sexta -feira ao seu andar na área do verso, mas o encontrou bloqueado”, disse um funcionário.

Allahbadia foi convidado a permanecer presente na delegacia de Khar aqui na quinta -feira em relação à investigação de seus controversos comentários. Mas depois que não apareceu, a polícia emitiu uma segunda citação, pedindo que ele aparecesse na sexta -feira, disse ele.

O podcast pediu à polícia de Khar que registrasse sua declaração em sua residência, mas seu pedido foi rejeitado, acrescentou.

Enquanto isso, uma equipe policial de Assam também quer interrogar Allahbadia em um caso registrado em Guwahati para uma queixa de um morador lá por suposta promoção de obscenidade em um programa de acesso público on -line, disse ele.

“Consequentemente, as equipes policiais de Mumbai e Assam foram para o chão de Allahbadia em Versova nesta manhã, mas descobriram que as duas equipes policiais retornaram à delegacia de Khar”, disse o policial.

O caso em Guwahati foi registrado na segunda -feira. Além de Allahbadia e Raina, outros nomeados no caso em Assam são Ashish Chanchlani, Jaspreet Singh e apoiam Makhija.

A equipe da polícia de Assam na quinta -feira (13 de fevereiro) se reuniu com os funcionários do departamento cibernético de Maharashtra.

A polícia de Mumbai e o departamento cibernético, que realizam sondas separadas nos comentários, também pediram a Raina que aparecesse diante deles nos próximos cinco dias.

A polícia de Mumbai (Delegacia de Khar) registrou até agora as declarações de oito pessoas, incluindo Makhija, Chachalani e o gerente de Allahbadia, em uma queixa apresentada por um funcionário do BJP. Mas a polícia da cidade não registrou nenhum FIR a esse respeito até agora.

Na sexta -feira, a polícia gravou a declaração de Pratham Sagar, editora de vídeo do programa ‘Índia Got Latent’. Ele foi autorizado a sair após um breve interrogatório.

O Cyber ​​Maharashtra convocou pelo menos 50 pessoas para registrar suas declarações em relação a um caso registrado por ele nesse sentido. Eles incluem aqueles que participaram do programa.

Na quinta -feira, o ator e a personalidade do cinema Ra Ram registraram sua declaração com a agência. Eu estava no painel de juízes do show de Raina.