O plano de Graham para os cortes de impostos de Trump

Negócios e economia Negócios e economia Grande História Graham exibe o plano de enfrentar a agenda de Trump O presidente do Comitê de Orçamento do Senado, Lindsey Graham (Rs.C.), lançou uma resolução colocando as bases Para os republicanos aumentarem o trabalho na agenda do presidente Trump. © Annabelle Gordon Os republicanos do Senado estão tentando aprovar uma lei de reconciliação orçamentária especial que forneceria US $ 175 bilhões Para garantir a fronteira sul e US $ 150 bilhões Para reforçar a defesa nacional. Se o Senado e a câmera adotarem a resolução, que Graham planeja, a reforma energética e a defesa de despesas que seriam imunes a um filibuster democrata. A legislação aumentaria a despesa anual por US $ 85,5 bilhões e ser Totalmente pago por por US $ 85,5 bilhões em compensação orçamentária. Graham não revelou quais cortes de despesas seriam usados ​​para pagar a proposta, permitindo que os líderes republicanos e o presidente do comitê decidir em uma data posterior. A proposta exige terminar a parede ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México e a atualização da tecnologia para apoio terrestre e aéreo para garantir a vantagem. Também requer aumentar o número de leitos de detenção para reter os migrantes presos nos Estados Unidos e aumentar o número de Controle de imigração e alfândega Oficiais para "fazer detenção em massa e eliminação de estrangeiros criminais ilegais", de acordo com um resumo fornecido pelo escritório de Graham. O financiamento seria usado para aumentar o número de agentes de patrulha de fronteira para "recuperar o controle operacional da fronteira" e os participantes dos advogados dos EUA para processar crimes violentos, crimes organizados e crimes relacionados à imigração. Também financiaria juízes adicionais de imigração para limpar o final dos tribunais de imigração. Os republicanos da Câmara dos Deputados esperam apresentar sua própria medida orçamentária, com os membros da prensagem da câmara inferior para incluir uma extensão dos cortes de impostos no primeiro projeto de lei que o Congresso avança sob Trump. Alex Bolton de la Colina tem mais aqui. Leituras essenciais Principais notícias comerciais e econômicas com implicações nesta semana e além: Musk diz que levará o funcionário dege sob fogo por publicações racistas Elon Musk disse na sexta -feira que contratará um ex -funcionário do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) que renunciou depois que várias das publicações racistas das redes sociais do assistente foram expostas. História completa

Trump atrasou tarifas nos pacotes de baixo custo da China O presidente Trump assinou uma ordem executiva nesta semana que impede temporariamente os pacotes de baixo custo da China de bater em suas novas taxas. História completa

Trump levará Musk a revisar o Pentágono, despesa educacional O presidente Trump disse na sexta -feira que planeja levar Elon Musk a revisar as despesas nos departamentos de defesa e educação, enquanto o novo governo trabalha para revisar o governo federal. História completa

Trader Joe limita as compras de ovos em todas as lojas Os clientes do Trader Joe em todo o país recorreram às redes sociais para comentar uma nova política que limita a quantidade de ovos que os compradores podem comprar. História completa

Vigilância tributária Bem -vindo ao relógio fiscalUm novo recurso no Boletim Negócio e Econômico da Hill se concentrou na luta pela reforma tributária e no impulso de estender os cortes de impostos de Trump em 2017 este ano. Republicanos para dobrar o fim de semana do Super Bowl no meio de um ponto morto Porta -voz Mike Johnson (R-La.) Ele disse que os republicanos da Câmara continuarão discussões em Fim de semana do Super Bowl Sobre como avançar na agenda fiscal do presidente Trump. "Podemos ter um pouco mais de trabalho no sábado e domingo no Super Bowl, mas estamos muito, muito próximos, e estou muito otimista e feliz com o que as coisas vão", disse Johnson a jornalistas na quinta -feira. Johnson expressou otimismo de que os republicanos poderiam começar a marcar uma resolução orçamentária de Próxima semana. "Continuamos a progredir", líder da maioria da Câmara dos Deputados Steve Scalise (R-La.) Ele disse aos jornalistas. "Obviamente, você sabe, chegue a um ponto em que podemos levar isso ao comitê de orçamento é nosso objetivo para a próxima semana, e continuaremos trabalhando amanhã até o fim de semana para obter os detalhes finais". Johnson deve participar do Super Bowl, junto com Trump, em Nova Orleans. O desenvolvimento vem como Os legisladores estão funcionando Para concluir os detalhes finais do pacote em expansão, uma vez que o Senado ameaça avançar sua estratégia contrastante. Emily Brooks e Mychael Schnell da colina tem mais aqui.



O ingresso Os próximos temas e eventos de notícias estão vendo: Ele Índice de preços ao consumidor (CPI) Para janeiro, ele cai na próxima quarta -feira às 8:30 da manhã ET. Em outras notícias Dirigido com mais histórias do dia: Trump diz que a American Steel receberá investimentos da Nippon Steel, em vez de ser comprado por ele WASHINGTON (AP) – O presidente Donald Trump sugeriu na sexta -feira que a Nippon Steel não compraria mais … História completa

