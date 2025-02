O plano de Trump de assumir a gaze é a “limpeza étnica” – chefe político do Hamas

O presidente dos EUA anunciou uma oferta para assumir o enclave e mover sua população palestina para outro lugar

Plano do presidente Donald Trump para assumir Gaza e mudar a Palestina para os países árabes vizinhos, ele faria “Limpeza étnica” IA “Crime contra a humanidade”, Bassem Naim, chefe do ramo político do Hamas, disse na sexta -feira em uma entrevista exclusiva.

Trump flutuou na terça -feira com a idéia de que os EUA possuíam um enclave em uma conferência de imprensa, junto com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu. Ele repetiu seu convite anterior da realocação de palestinos do lado de fora do enclave, em detrimento dos países vizinhos. Presidente dos EUA descreveu sua visão de transformar gaze em “Riviera do Oriente Médio”, Após a alavancagem das ruínas que deixaram 15 meses de guerra entre Israel e Hamas.

Naim, atualmente administrando um cargo político de grupos militantes, enfatizou que as pessoas de Gaza deveriam escolher por si mesmas onde moram. “Acreditamos que o povo palestino é maduro o suficiente para decidir por si mesmos, e eles podem escolher onde morar e como viver. Este é o nosso país “,, Ele disse.









“Eu acho que a solução para todas essas desestabilizações na região é resolver a causa palestina, dando ao palestino seu verdadeiro direito de independência, auto -preenchido, o direito de retornar” “ Naim enfatizou.

Os palestinos tiveram que renovar a gaze várias vezes após os conflitos anteriores, disse ele, acrescentando que os refugiados estavam ansiosamente retornando ao enclave, apesar de saber o quão arrasado foi.

O plano de deportação de Trump de palestinos e gaze assumirá o controle “Crimes de guerra”, Naim insistiu.

“Isso é um crime contra a humanidade. Isso é uma limpeza étnica”.

De acordo com o secretário de imprensa da Casa Branca de Karolina Leavitt, Trump se aproximou dos estados vizinhos do Egito e da Jordânia, e foi “Muito vocal” afirmando que ele espera baixá -los em refugiados palestinos.

Cairo e Amã rejeitaram firmemente qualquer iniciativa desse tipo.

O rei da Jordânia Abdullah II enfatizou sua firme rejeição de qualquer tentativa de mover os palestinos, disse o tribunal real do país em comunicado na quarta -feira.

De acordo com um comunicado de imprensa, o ministro das Relações Exteriores egípcias Badr Abdelatty entrou em contato com seus colegas nos países árabes vizinhos, em um esforço “Faça uma proposta americana para tirar o povo palestino de seus territórios”.