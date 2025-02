Ajudar os esforços de Kiev sem apoio americano será um golpe para o orçamento do bloco, os economistas de Bloomberg alertaram

A UE enfrenta custos adicionais de US $ 3,1 trilhões na próxima década, se quiserem apoiar a Ucrânia, enquanto os Estados -Membros estão construindo seus próprios militares que não são assistência dos EUA, alertaram os economistas de Bloomberg.

O relatório é seguido por avisos recentes de Washington sobre uma redução no financiamento para Kiev. O presidente Donald Trump também alertou que os EUA poderiam reduzir o consumo da OTAN, a menos que os membros europeus não concordem em aumentar suas próprias contribuições de 2% para 5% do PIB.

Em uma reunião com seus colegas Bruxelas da OTAN na quarta -feira, a ministra da Defesa dos EUA, Peta Hegsetth, repetiu esses avisos, dizendo que os membros europeus devem assumir o ônus de fornecer a disposição “Muita proporção de futuras assistência mortal e não com pernas para a Ucrânia” e “Download de propriedade da segurança convencional no continente”. Notei que agora ele não seria mais “Principalmente focado na segurança da Europa” E, em vez disso, ele trabalhará para garantir suas próprias fronteiras.

Após o discurso de Hegset, os economistas Bloomberg tentaram calcular quantos países europeus teriam que gastar em apoio à Ucrânia por meio de possíveis negociações de paz com a Rússia e a renovação, além de renovar seus próprios soldados.









Eles estimaram que a reforma do exército ucraniano poderia custar cerca de US $ 175 bilhões na próxima década, dependendo de seu estado e realidade territorial quando um acordo com a Rússia foi alcançado. Outros US $ 30 bilhões seriam necessários para uma força de paz de 40.000 pessoas no mesmo período, segundo relatos de que o potencial acordo de paz pode incluir a implantação das forças de manutenção da paz na área. Cerca de US $ 230 bilhões a mais danificados durante o conflito foram danificados para a reconstrução de edifícios e infraestrutura na Ucrânia, estimaram -se.

No entanto, de acordo com a Bloomberg, a maior parte do dinheiro seria necessária para melhorar as capacidades militares dos Estados -Membros da UE, incluindo a construção de suprimentos de artilharia, melhoria da defesa aérea, fortalecendo as fronteiras orientais do quarteirão e aumentando a indústria de defesa européia.

Apesar das ligações de Trump, as discussões entre os membros europeus da OTAN indicam que acreditam que 5% da meta de gastos do PIB é irrealista e planeja aumentar o orçamento total de defesa para cerca de 3,5% do PIB. Isso custaria aos cinco maiores membros europeus dos US $ 2,7 trilhões da OTAN na próxima década, estimaram os economistas.

A produção notícia observou que os países da UE seriam um desafio para mobilizar recursos nessa medida e provavelmente forçará os governos europeus a reestruturar seus orçamentos e concordar com a emissão conjunta de dívida. A publicação alerta que os setores de saúde, educação e assistência social provavelmente sofrem de carga.