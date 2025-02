O PM Modi embarca nas visitas a Paris, EUA; Ele diz que espero co -mudar a cúpula de ação da IA ​​antes do jogo

O primeiro-ministro Narendra Modi na segunda-feira (10 de fevereiro de 2025) disse que sua visita bilateral à França proporcionará a oportunidade de revisar o progresso em 2047 Roteiro Horizon para a Associação Estratégica da Índia-France, antes de sua partida programada para Paris.

Modi chegará a Paris na noite de segunda -feira para a cúpula da Co -Chair the Ai Action, juntamente com o presidente francês Emmanuel Macron e também para conversas bilaterais. A cúpula é uma reunião de líderes mundiais e o CEO da Tecnologia Global. “Espero ter uma co -presidência da cúpula de ação da IA, onde trocaremos opiniões sobre a abordagem colaborativa da tecnologia de IA para inovação e o bem público mais amplo de uma maneira inclusiva, segura e confiável”, disse ele de um declaração, antes da sua visita. .

Os dois líderes também visitarão o cemitério de guerra de Mazargues, realizado pela Commência dos Túmulos da Guerra da Commonwealth em Marselha e prestará homenagem aos sacrifícios feitos pelos soldados indianos na Primeira Guerra Mundial.

Eles abrirão o novo Consulado Geral da Índia em Marselha.

Nos próximos dias, estarei na França e nos EUA para participar de vários programas. Na França, participarei da cúpula de ação da IA, onde a Índia é o co -presidente. Eu estarei mantendo conversas com o presidente @EmmanuelMacron para o fortalecimento das relações da Índia-France. Nós… – Narendra Modi (@Narendramodi) 10 de fevereiro de 2025

Após a cúpula, Modi planeja viajar para os Estados Unidos por convite do presidente Donald Trump. Também está programado para celebrar uma reunião bilateral com Trump e interagir com líderes empresariais e membros da comunidade indiana. Esta será a primeira visita de Modi da inauguração do segundo mandato presidencial de Trump em 20 de janeiro.

“Espero encontrar meu amigo, presidente Trump. Embora este seja o nosso primeiro encontro após sua histórica vitória eletiva e inauguração em janeiro, tenho uma lembrança muito calorosa de trabalhar juntos em seu primeiro mandato na construção de uma associação estratégica global abrangente entre a Índia e os Estados Unidos ”, disse ele.

O primeiro -ministro disse que a visita aos Estados Unidos será uma oportunidade de aproveitar os sucessos da colaboração dos dois países e desenvolver uma agenda para aumentar e aprofundar a associação nas áreas de tecnologia, comércio, defesa, energia e cadeia de suprimento. resiliência. “Trabalharemos juntos para o benefício mútuo do povo de nossos dois países e daremos forma a um futuro melhor para o mundo”, acrescentou.