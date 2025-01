O PM Modi encontrou tempo para viajar pelo mundo, mas não alcançou as pessoas em dificuldades de Manipur: Congresso

O líder do Congresso, Jairam Ramesh. Arquivo. | Crédito da foto: PTI

Lançando um ataque contundente ao primeiro-ministro Narendra Modi por não visitar Manipur, atingida pela violência, o Congresso disse na terça-feira que encontrou tempo, desejo e energia para viajar ao redor do mundo, mas não achou necessário chegar às pessoas afetadas. no estado nordestino.

Os comentários do Congresso ocorreram no primeiro aniversário do lançamento do ‘Bharat Jodo Nyay Yatra’ que começou em Manipur.

O Congresso lançou o ‘Bharat Jodo Nyay Yatra’, liderado por Rahul Gandhi, de Manipur, em 14 de janeiro do ano passado, com o objetivo de destacar questões como desemprego, aumento de preços e justiça social.

Um comício do Congresso no Parque Shivaji de Mumbai marcou o culminar do ‘Bharat Jodo Nyay Yatra’, que foi realizado em modo híbrido na véspera das eleições de Lok Sabha.

“Hoje, há exatamente um ano, o Congresso Nacional Indiano lançou o Bharat Jodo Nyay Yatra de Manipur. O BJNY seguiu a trilha do histórico Kanyakumari até a Caxemira Bharat Jodo Yatra e percorreu 6.600 quilômetros em 15 estados, culminando em Mumbai em 16 de março de 2024 ”, disse o secretário-geral do Congresso, Jairam Ramesh, em uma postagem no X.

“Manipur ainda aguarda a visita do primeiro-ministro, que encontrou tempo, disposição e energia para viajar pelo mundo, mas não achou necessário chegar às pessoas em dificuldades de Manipur”, acrescentou.

O primeiro-ministro “recusou-se firmemente a reunir-se com os líderes políticos de Manipur, incluindo os legisladores do seu próprio partido e o próprio CM”, alegou Ramesh.

“A agonia de Manipur não diminuiu desde 3 de maio de 2023. Há poucos dias, a Comissão Parlamentar Permanente sobre Educação, Mulheres, Crianças, Jovens e Desportos foi solicitada a adiar a sua proposta viagem de estudos ao estado”, disse ele. .

O Congresso tem atacado o primeiro-ministro por não ter visitado Manipur, além de criticar o Centro pela forma como lidou com a situação no estado do Nordeste devastado por conflitos étnicos.

Mais de 220 pessoas foram mortas e milhares ficaram desabrigadas na violência étnica entre os Meiteis, baseados no Vale Imphal, e os grupos Kuki-Zo, baseados nas colinas adjacentes, desde maio de 2023.