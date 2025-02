O PM Modi lançará a 19ª entrega do esquema PM-Kisan em Bhagalpur em 24 de fevereiro

Os acordos de segurança preparados foram implementados em vista da visita do primeiro -ministro Modi a Bhagalpur em Bihar. Foto do arquivo | Crédito da foto: PTI

O primeiro-ministro Narendra Modi publicará a 19ª entrega do esquema do primeiro-ministro Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan) de Bhagalpur de Bihar na segunda-feira (24 de fevereiro de 2025), disseram autoridades.

O primeiro -ministro também irá para uma concentração pública no aeroporto, além de interagir com os agricultores de vários distritos vizinhos, como banco como Bank, Mendigos, Khagaria, Purnea, Katihar, Katihar. Kishanganj, Aria, Lakhisarai, Jamui e Muger.

As eleições da Assembléia em Bihar serão apresentadas no final deste ano.

Para supervisionar os preparativos para a visita do primeiro -ministro Modi, o ministro da Agricultura da União, Shivraj Singh Chouhan, chegou ao estado no domingo e interagiu com os agricultores que cultivam raposs, para fazer um plano para o tão comentado “o Conselho do Makhana “anunciou no orçamento recente.

Chouhan disse que a função do primeiro -ministro “Modi” terá um impacto em todo o país, já que os produtores de 9,80 milhões de rúpias obterão US $ 22,7 bilhões em rúpias como outra parcela de Kisan Samman Nidhi Yojana.

Segurança ajustada para a visita de PM Modi a Bhagalpur

Os acordos de segurança preparados foram estabelecidos em vista da visita do Primeiro Ministro. O magistrado do distrito de Bhagalpur, Nawal Kishor Choudhary, SSP HRIDA KANT e outros oficiais superiores, inspecionou o local principal, os arranjos de estacionamento e as medidas gerais de segurança.

Vários ministros da União, MP e MLA e autoridades estaduais, bem como os Ministérios Centrais, também participarão da função.

Enquanto isso, reivindicando um tratamento madrasta contra a região de aparência do estado, o vice -vice -independente Rajash Ranjan, também conhecido como Pappu Yadav, no domingo (23 de fevereiro) pediu um ‘bandh’ em seu círculo eleitoral de Purnea Lok Sabha e algumas áreas anexadas na segunda -feira. Yadav, que tentou pressionar a demanda para que o conselho de Makhana seja estabelecido em Purnea, também alertou que “se necessário, bloquearemos o tráfego entre Delhi e Purnea e Katihar”.