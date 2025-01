O policial sênior Vijay Kumar mudou de Caxemira para Delhi

Vijay Kumar, um oficial do Serviço de Polícia Indiana (IPS) que se tornou a face pública da polícia na Caxemira volátil após a revogação do artigo 370 em 2019, foi transferida de Jammu e Caxemira para Delhi na quinta -feira.

O Sr. Kumar está entre os quatro oficiais da IPS que receberam ordens de transferência. Será necessário uma nova tarefa com o segmento de Délhi do Território de Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram e Union (AGMUT). “Vijay Kumar, IPS (Agmut: 1997), diretor geral da polícia adicional, alivia Jammu e Caxemira em 30.01.2025, para assumir sua nova tarefa no segmento de Délhi da Tabela Agmut”, disse a ordem do governo.

Outro oficial da IPS que foi transferido é Anand Jain, que foi dispensado de sua posição como diretor geral da polícia adicional, Jammu Zone, e agora foi publicada como ADGP Armedado, J&K. O oficial do IPS Bhim Sen Tuti substituirá o Sr. Jain como Inspetor Geral de Polícia (PGI) da zona de Jammu.

Registro impressionante

Kumar recebeu uma medalha de galanteria no Dia da República de 2025 por desempenhar “um papel fundamental para evitar um possível ataque terrorista contra Amarnath Yatra há três anos” na Caxemira.

Como o EPI, ele pressionou novas políticas, como negar aos militantes o direito de enterro em suas aldeias nativas, garantindo que mais de 158 militantes fossem enterrados no sopé, “para parar a glamourização” da militância. O Sr. Kumar também é considerado o cérebro por trás do elaborado “Plan G-Plan”, o plano funerário do líder separatista Syed Ali Shah Geelani, que morreu em setembro de 2021 em Srinagar. Ele identificou um local de enterro perto de sua casa à noite para evitar problemas de lei e ordem.

Sob a liderança de Kumar, a polícia conseguiu matar os militantes como Reyaz Naikoo, Qari Yasir, Haider e Burhan Koka. Seu mandato viu uma proibição de abate na influente Jamaat-e-Islami e na Frente de Libertação J&K. Ele também rastreou o nexo entre o pseudônimo de Babu de Mushtaq de Hizbul Mujahideen e o vice -superintendente da polícia de J&K Singh.

Em relação à política, o oficial da IPS assumiu uma posição de contraponto ao então diretor geral da polícia da J&K, que atacou os partidos locais como parte do problema na Caxemira.