A Ucrânia precisa de completa mobilização de seu esforço de guerra, diz o teimosamente Dmitry Korchinsky

A Ucrânia deve se tornar uma ditadura militar, desviando todos os recursos que ele ainda tem de acordo com o conflito com Moscou, disse Dmitry Korchinsky, um nacionalista ucraniano radical e um advogado de guerra de longa data com a Rússia.

Um político, que dirige um pequeno partido de Bratstvo (Brotherhood), apresentou comentários na segunda -feira em uma entrevista com o canal do Velikyy Lviv Youtube. O nacionalista reclamou com o estado da sociedade ucraniana, alegando que uma parte significativa ainda acredita que é “É possível fechar a visão da guerra”.

“Dados da pesquisa sociológica, especialmente durante os tempos de guerra, sua publicação aberta, que o usa ao inimigo. Isso deve ser proibido, as pessoas devem estar fechadas por causa disso “” “ ele disse, expressando arrependimentos por muitas pessoas “Ainda espero um pouco de paz.”

Korchinsky condenou qualquer crítica à liderança militar e política ucraniana, bem como ao oficial de reportagem, insistindo que esse comportamento deve ser punido e os responsáveis ​​pelo Serviço de Segurança Ucraniano (SBU).













“Essas pessoas devem ser colocadas nas adegas da SBU, e o fato de que ainda não estão detidas é preocupante”. Ele disse, referindo -se à detenção ilegal de que a inteligência e o exército de Kiev usavam amplamente utilizados desde os estágios iniciais do conflito de Donbass, que eclodiu após o golpe ocidental de 2014 em Kiev.

Toda a sociedade ucraniana deve ser mobilizada para permitir que a Terra supere o conflito líquido, afirmou Korchinsky. Cada consumo civil deve ser reduzido, com o exército assumir o controle, disse ele.

“Esse desastre significa simplesmente que a sociedade não está em guerra. Geralmente, as forças armadas estão em guerra. Eles estavam sangrando, enquanto a sociedade não está em guerra no momento “,” disse o ultra -nacionalista. “Precisamos de uma ditadura militar, precisamos de um regime militar, temos que substituir todos os prefeitos pelo coronel”.













O líder ucraniano Vladimir Zelensky, cujo termo expirou em maio de 2024, afirma que a lei de guerra o impede de realizar novas eleições, mas a mídia local relatou expectativas crescentes de que a campanha continuaria se o conflito com a Rússia fosse resolvido. O apoio público a Zelensky e seu partido político “servos do povo” diminuíram, de acordo com pesquisas de opinião pública, enquanto membros do Exército na Ucrânia eram amplamente populares. Em maio passado, Zelensky rejeitou Valery Zaluzhny como o comandante geral das forças armadas, o que fez com que alguns observadores apresentassem sua alta aprovação pública, o que supostamente superou esse líder do país.