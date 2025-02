O pôster Mortal Kombat 2 dá a primeira olhada em Johnny Cage of Karl Urban

A Warner Bros. lançou o primeiro Mortal Kombat 2 Pôster e logotipo oficiais para a próxima sequência de fantasia de fantasia do New Line Cinema, proporcionando aos fãs um primeiro olhar para a estrela das crianças urbanas de Karl como Johnny Cage. O filme está programado para chegar aos cinemas em 24 de outubro de 2025. Ele estreará no mesmo mês que outros filmes de alto perfil, como o filme biográfico de Michael Jackson, Tron: Ares e The Black Phone 2.

Quem está envolvido no Mortal Kombat 2?

Baseado na série de videogames bem -sucedida, a sequência é dirigida pelo cineasta australiano Simon McQloid de um roteiro escrito por Moon Knight Head Jeremy Slater. Mais detalhes sobre o enredo e os caracteres da próxima parcela ainda permanecem em segredo. Como a primeira parte, o filme já recebeu uma classificação R por “forte violência sangrenta e sangue e linguagem”. É produzido por James Wan, Michael Clear, Todd Garner e E. Bennet Walsh.

Mortal Kombat 2 apresentará o retorno de Hiroyuki HEA como Shang Tsung, Joe Taslim como Bi-Han e Sub-Zero, Hiroyuki curou como Hanzo Hasashi e Scorpion e Max Huang como Kung Lao. Vários novos personagens urbanos de Karl, como Johnny Cage, Adeline Rudolph como Kitana, Tati Gabrielle como Jade, Martyn Ford como o imperador Shao Kahn, Damon Herriman como Netherrealm Demon Quan Chi, Desmond Chiam como rei Edeniano Jerrod e Anaa e Ana Ana Ana Thu Ngus Ngus, Ngus, como King Edeniano Jerrod e Anaa e Ana Ana Ana Thu, Sindel.