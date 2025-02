O povo de Delhi queria uma mudança, diz Priyanka

O deputado do Congresso Priyanka Gandhi Vadra disse que o povo de Delhi queria uma mudança, pois eles estavam “fartos da maneira como as coisas eram”. Ele estava respondendo às consultas da mídia sobre a vitória do Partido Bharatiya Janata nas eleições da Assembléia na capital nacional, durante sua visita a Wayanad, seu eleitorado de Lok Sabha, no sábado. “Acho que era muito óbvio em todas as nossas reuniões em Delhi que as pessoas queriam mudar. Eles estavam fartos da maneira como as coisas eram. E eles queriam mudar. Eu acho que eles votaram pela mudança. Meus parabéns a todos que venceram ”, disse a sra. Vadra. Ele ressaltou que os outros partidos políticos teriam que trabalhar mais a partir de agora. “Temos que ficar lá, estar no chão e responder aos problemas das pessoas”, acrescentou Vadra.