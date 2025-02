O preço de bilhões de rúpias, o carro de Phev Mazda foi vendido dezenas de unidades

Yakarta, vivo – Fabricante de carros japoneses, a Mazda lançou um carro Plugue–em Híbrido Elétrico Veículo (PHEV) Primeiro para o mercado indonésio, a saber, CX-80 em janeiro de 2025.

Durante um mês, afirma -se que este carro da PHEV Mazda recebeu uma carta de ordem de veículo (SPK) para dezenas de unidades. De fato, foi distribuído aos consumidores.

“O CX-80 é surpreendente (seu pedido), agora SPK tem 20 unidades. Tudo foi distribuído ontem”, disse ele Chefe Operação Oficial PT Eurokars Indonesia Motor (EMI), Ricky Thio, citado VIVA Em Jiexpo Kemayoran, Central Yakarta.

Ele também revelou que, de fato, a Mazda não tinha um objetivo especial na venda de carros PHEV CX-80.

“Para o objetivo do Mazda CX-80, na verdade não, não o instalamos”, disse Ricky.

Questionando as especificações do veículo, a Mazda usa o PHEV E-Skactive com um motor a gasolina de 2.500 cc combinado com motor elétrico. Cada um pode emitir um poder de 189 hp com 261 nm de torque e 173 hp com 270 nm de torque.

Quando os dois sistemas funcionam, o BJSA produz uma potência maior que atinge 325 hp e um torque máximo de 500 nm.

Esta bateria do carro PHEV Mazda tem uma capacidade de 17,8 kWh e, com o modo elétrico, este carro pode percorrer uma distância de 60 km em uma carga completa.

A Mazda oferece este carro em duas opções, a saber, Elite e Kuro. Onde ambos são comercializados a um preço de RP1.199.900 com o estado de Yakarta OTR.