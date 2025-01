O prédio do apartamento cai no centro de Turkiye, pegando 2 pessoas

Os socorristas estavam lutando para alcançar duas pessoas presas sob um prédio desabou no centro de Turkiye. Arquivo | Crédito da foto: AP

Os socorristas estavam lutando para alcançar duas pessoas presas sob um prédio desabou no centro de Turkiye no sábado (25 de janeiro de 2025), disseram as autoridades, e três outros já haviam sido resgatados. Nenhuma morte foi relatada.

O colapso ocorre quando há uma abordagem renovada na segurança da construção após a morte de 78 pessoas em um incêndio no hotel na terça -feira.

O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, disse que 79 pessoas estavam registradas como morando no quarteirão de quatro marcas da cidade de Konya, a cerca de 260 quilômetros ao sul da capital, Ancara.

As imagens da televisão mostraram que os trabalhadores de emergência examinaram uma grande pilha de detritos no sábado de manhã após o colapso do prédio na noite de sexta -feira.

Aqueles que estavam sob os escombros eram cidadãos sírios, disse Yerlikaya, acrescentando que a causa do colapso do edifício não era imediatamente conhecida. “Se houver um fracasso, negligência ou qualquer outra coisa, aprenderemos juntos”, disse ele a repórteres.

O incidente ocorreu apenas três dias depois que um incêndio atravessou um hotel de 12 histórias em uma estação de esqui no noroeste de Turkiye, matando 78 pessoas. A pesquisa de incêndio está examinando se houve medidas adequadas de prevenção de incêndio.

As perguntas sobre a segurança do edifício ressurgiram duas semanas antes do segundo aniversário de um terremoto que atingiu o sul de Turkiye e o norte da Síria, matando mais de 59.000. O alto número de mortes ocorreu em parte devido aos regulamentos de segurança da construção que foram ignorados.

Em 2004, um prédio de 12 da história desabou em Konya, reivindicando a vida de 92 pessoas e prejudicando outros 30. Eles foram responsabilizados por falhas estruturais e negligência pelo colapso.