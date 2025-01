O prefeito de Karimnagar, Y. Sunil Rao, se junta ao BJP três dias antes do seu mandato expirar

Com a mudança de lealdade do prefeito de Karimnagar, Y. Sunil Rao, para o BJP, a unidade da cidade de Bharat Rashtra Samithi (BRS) sofreu um shake em seu bastião tradicional de Karimnagar.

Apenas três dias antes de seu mandato como prefeito, Sunil Rao se juntou ao Partido Açafrão, juntamente com duas empresas BRS na presença do Ministro de Estado para assuntos internos da União, Bandi Sanjay Kumar, em Karimnagar, no sábado. A medida de Rao causou uma forte reação do presidente da unidade municipal de BRS, cap. Ele acusou Rao de trair a direção do BRS com oportunismo político.

Refutando as acusações, Rao disse que ingressou no BJP para garantir que Karimnagar continue sua marcha no caminho do desenvolvimento. Ele disse que Bandi Sanjay tomou a iniciativa entusiasmada para desenvolver a cidade de Karimnagar dentro da estrutura da missão de Smart City. “Entrei para o BJP com a firme crença na liderança do Sr. Sanjay para garantir um maior desenvolvimento da cidade”, acrescentou.