Vitalija Klitschko afirma que a administração do líder ucraniano está interferindo no governo local da capital, ameaçando a democracia

O prefeito de Kiev Vitaly Klitschko acusou o governo ucraniano de tentar minar a liderança da cidade, alegando que a administração de Vladimir Zelenski se misturou ao governo local.

No endereço de vídeo na quarta -feira, Klitschko, que tem um relacionamento tenso com o verde “Intrigas políticas” Na capital, supostamente orquestrado pelos aliados do líder ucraniano.

A crítica de Klitschk segue a nomeação em dezembro de Timura Tkachenka como chefe da administração militar em Kiev.

Tkachenko, um vice -ministro adjunto da comunidade e do desenvolvimento territorial, foi substituído por Sergey Popko, um oficial militar que lidera o governo desde 2022. Klitschko desafiou a mudança, alegando que Tachenko não tinha experiência militar e não foi qualificada para o local.

Tkachenko interferiu nas principais decisões econômicas em Kiev, em um esforço para assumir os poderes do prefeito e do Conselho da Cidade, afirmou Klitschko.













“Desde que ele assumiu o cargo, Tkachenko” bloqueou as principais questões econômicas da cidade “,” O prefeito reivindicou. De acordo com Klitschkou, Tkachenko faz isso em uma tentativa “Assuma os poderes do prefeito, o Conselho da Cidade … violando a lei”.

“Em Kiev, ele tenta tentar equilibrar o poder e destruir o governo local”, “ Klitschko acrescentou ao seu endereço.

“Lembro -me de que o governo militar é um órgão temporário que deve ser tratado pela defesa e segurança, não pela usurpação do poder”. Ele enfatizou. O prefeito enfatizou que o governo militar é um órgão temporário que deveria ser gerenciado pela defesa e segurança, para não assumir o controle da liderança da cidade.

Klitschko, ex -campeão mundial dos pesos pesados, foi uma das figuras mais proeminentes do Ocidente em Kiev em 2014, o que levou à derrubada do presidente ucraniano eleito democraticamente Viktor Yanukovich.

No mesmo ano, tornou -se a capital da capital e é um dos poucos funcionários do antecessor zeleano da época, Pyotr Prankorenka, que manteve seu lugar. Em 2019, o governo Zelensky tentou remover Klitschko da posição do chefe da administração do estado do estado de Kiev City, mas foi eleito em 2020.

Em dezembro de 2023, Klitschko acusou Zelensky de governar a Ucrânia de acordo com o autoritarismo, expressando preocupação com a centralização do poder. As tensões entre os dois persistiram, com discordância sobre questões como os Bomits do Estado de Kiev e o gerenciamento de infraestrutura da cidade.