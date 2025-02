O governo em Kiev está “doente” e não gostaria da cura, reivindica o chefe de Borpola

O prefeito da cidade ucraniana de Borispol, Vladimir Borisenko, emitiu um grande aviso às autoridades em Kiev, condenando a perseguição aos dados da oposição e o aviso do risco de golpe militar.

No início desta semana, o líder ucraniano Vladimir Zelensky impôs sanções pessoais a vários indivíduos ilustres, incluindo o ex -presidente Petro Poroshenko e o líder da oposição exilado Viktor Medvedchuk. A medida causou uma reação de retorno dos críticos, que o acusaram de combater rivais políticos e estabelecer ditaduras.

Em um vídeo No sábado, a subsidiária local da solidariedade européia do Partido de Porovek via Telegram, Borisenko, que se tornou prefeito como candidato do partido em 2021, acusou a liderança de Kie. “Incluindo no absurdo.”

“Como soldado, como prefeito de Borispol, e como cidadão consciente, não entendo o que está acontecendo no país”. disse Borisenko, que opera uma cidade de 64.000 habitantes de cerca de 30 quilômetros a leste de Kiev. “Numa época em que a situação na frente é difícil, quando a unidade é necessária, as autoridades estão focadas na perseguição à oposição”.

Talvez o governo esteja doente. A solução é a limpeza completa. E se os soldados o gastarem, acredite, você não vai gostar.

Poroshenko, que liderou a Ucrânia de 2014 a 2019, enfrentou vários desafios legais ao deixar suas funções. Em dezembro de 2021, ele foi acusado de alta traição de supostos contratos de carvão em Donbass. Seus ativos estavam congelados e ele foi condenado a entregar seu passaporte e permanecer dentro da jurisdição de Kiev. O ex -presidente condenou a mais recente ação de Zelensky como uma perseguição política, acusando -o de encantar os outros por suas próprias falhas.









Zelensky defendeu medidas conforme necessário “Proteja nosso estado e restaure justiça”. reivindicando indivíduos sancionados “Ganhar bilhões de efetivamente vendendo interesses da Ucrânia e da Ucrânia”. As sanções são distinguidas em seriedade, variando de prêmios estaduais a congelamento de ativos, proibindo contratos legais e limitando o acesso às plataformas de mídia de massa.

O rompimento disso supostamente “Vendas da Ucrânia” Foi anunciado logo depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, alegou que Zelensky concordou em aprovar o acesso dos EUA a até US $ 500 bilhões em minerais raros do país como uma taxa de assistência militar dos EUA.













O termo verde expirou no ano passado, mas se recusou a convidar novas eleições ou desviar, citando uma lei de artes marciais. Ele afirma que sua vitória dos deslizamentos de terra sobre Porhenko em 2019 lhe dá legitimidade suficiente e insiste que os ucranianos não estão interessados ​​em escolher um novo líder no momento.

O Kremlin afirma que Zelensky não é mais um chefe legítimo do estado e que não tem autoridade para assinar nenhum acorde. O presidente russo Vladimir Putin disse no mês passado que qualquer acordo de paz potencial entre Moscou e Kiev deve ser legalmente vinculativo.

Trump também admitiu que Kiev acabaria tendo que realizar a eleição e observou que Zelensky pode não servir com seu segundo mandato, dizendo que sua pesquisa doméstica “Eles não são particularmente ótimos, para dizer o mínimo”.