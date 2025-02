O prêmio e os lucros de Jasaraharja Putera em 2024 excederam a meta

Yakarta, vivo – O PT Jasaraharja Putera registrou desempenho financeiro positivo em 2024, com um aumento nas receitas brutas dos prêmios e lucros da empresa nas demonstrações financeiras internas (não auditadas).

Dizem que essa conquista reflete o compromisso da Companhia de fornecer o melhor serviço para a comunidade e estratégias comerciais eficazes para lidar com a dinâmica do setor de seguros.

Com base nas demonstrações financeiras de 2024, o PT Jasaraharja Putera conseguiu aumentar a receita bruta de RP 1,114 bilhão em 2023 para RP 1,185 bilhão em 2024.

Dizem que esse aumento reflete a crescente confiança do segurado, bem como a eficácia das estratégias de marketing e a inovação de produtos de seguro realizados pela empresa. Além disso, os lucros da Pum Company tiveram um aumento significativo. De RP 124 bilhões em 2023, o benefício líquido do PT Jasaraharja Putera aumentou para RP 156 bilhões em 2024.

O aumento foi promovido pela melhoria da qualidade do portfólio de negócios, otimizando o portfólio de investimentos, melhorando a qualidade do atendimento ao cliente e a eficiência operacional.

O diretor da PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, apreciou essa conquista e enfatizou o compromisso da empresa de continuar inovando e fornecer a melhor proteção de seguro para a comunidade.

“Esse desempenho positivo é o resultado do árduo trabalho de toda a equipe do PT Jasaraharja Putera para melhorar a qualidade do serviço e a expansão do escopo comercial. Continuaremos tentando trazer soluções de seguro inovadoras e, de acordo com as necessidades da comunidade, ” disse. , Quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

 Seguro de acidente Jasa Raharja

No futuro, ele continuou, o PT Jasaraharja Putera continuará se concentrando no desenvolvimento de produtos de seguro relevante e contextual com as necessidades do cliente (Cliente -Orientado), O uso da tecnologia digital para melhorar os serviços, bem como fortalecer a sinergia com vários parceiros estratégicos para promover o crescimento sustentável dos negócios.

O desempenho da empresa continua a aumentar com uma abordagem de vários setores comerciais que contribuem com lucros de acordo com o apetite por risco da empresa. Isso, continuou ele, foi realizado juntamente com a implementação de novos padrões contábeis, PSAK 117, que deve afetar o comportamento comercial das companhias de seguros.

A implementação do PSAK 117 que é executada em execução paralela com o PSAK anterior, como PSAK 104, é implementada com uma preparação cuidadosa de acordo com o compromisso concordado com o regulador.

Embora o crescimento não seja tão bom quanto no ano anterior, disse Haris, o desempenho da empresa ainda está acima do setor médio. A estratégia comercial se encaixa na capacidade da empresa, enquanto aumenta Retenção de risco. Isso é feito considerando a proporção de reivindicações no setor que ainda é bastante alta.

Nos últimos anos, muitos novos regulamentos do regulador visam tornar o setor de seguros saudável. Essas regras incluem o controle dos custos operacionais, o saldo em contratos com parceiros comerciais, bem como regulamentos relacionados a vários canais de distribuição da empresa, tanto corredores quanto agentes.

Para lidar com essa mudança, a empresa, acrescentou Haris, tomou várias medidas estratégicas. Da centralização do processo subscrição/Aceitação de risco e processo de reivindicação cuja implementação é realizada em estágios e sistemas planejados para melhorar o gerenciamento de dados e a modernização de marketing digital.

“Com essa conquista, o PT Jasaraharja Putera fortalece ainda mais sua posição como uma empresa de seguros de confiança e altamente competitiva na Indonésia. A empresa está otimista de que esse crescimento positivo continuará nos próximos anos”, disse ele.