O prêmio estadual de sacolas de agricultores pela maior produtividade

O RV do colecionador Shajevana parabeniza o fazendeiro R. Murugavel de Vadugatti, no distrito de Theni, por ter embolso o prêmio estadual por registrar a maior produtividade. | Crédito da foto: arranjo especial

R. Murugavel, um fazendeiro de Vadugatti, no distrito de Theni, foi parabenizado pelo distrito de RV Shajeevana, as associações de oficiais e agricultores aqui na segunda -feira por embolizar o prêmio estadual por registrar a maior produtividade.

Murugavel disse à mídia que ele estava fazendo agricultura durante as últimas duas décadas. Ele agora estava cultivando arroz e outras culturas em 1,40 hectares de terra arrendada. “Os funcionários do Departamento de Agricultura de Periyakulam incentivaram os programas de treinamento e campos sobre a técnica de intensificação do Rice do Sistema (SRI)”, disse ele.

A técnica não apenas o ajudou a obter o maior desempenho, mas também o ensinou a economizar dinheiro com fertilizantes e água. As melhores práticas agrícolas foram ensinadas por funcionários, disse Murugavel, e atraiu outros agricultores para adaptar novas técnicas.

Graças ao primeiro -ministro MK Stalin por lhe dar o reconhecimento, ele disse que o prêmio em nome do Dr. Narayanaswamy Naidu e o cheque de ₹ 5 lakh foram uma grande motivação para toda a comunidade agrícola de Tamil Nadu para alcançá -lo.

Um funcionário do Departamento de Agricultura disse que Murugavel colheu 10.815 kg de produtos de um hectare, o mais alto do estado, durante a temporada 2023-24.