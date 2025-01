O presidente da AERB, os moots precisam de um registro de dose nacional de radiação para todos

B. Vinod Kumar, diretor do local, Kaiga Generation Station, Kaiga, e Daneh Kumar Shukla, Presidente do Conselho Regulatório de Energia Atômica (Aerb), Mumbai, em uma exposição na Universidade de Mangalore em Koneze, em Mangaluru, na quarta -feira. | Crédito da foto: HS Manjunath

Dineh Kumar Shukla, presidente, Aerb, Mumbai, em uma exposição na Universidade de Mangalore em Konage, em Mangaluru, na quarta -feira. | Crédito da foto: HS Manjunath

Os vencedores e convidados de premiaram a cerimônia de abertura da 3ª Conferência Nacional do IARP sobre proteção contra radiação para energia nuclear sustentável da Universidade de Mangalore em Konage em Mangaluru na quarta -feira. | Crédito da foto: arranjo especial

Diesh Kumar Shukla, Presidente do Conselho Regulatório de Energia Atômica (AERB), na quarta -feira, pediu aos especialistas em proteção de radiação que refletissem sobre a necessidade de um registro nacional de dose de radiação para todas as pessoas nas linhas do Registro Nacional de Dose Ocupacional para Trabalhadores Ocupacionais.

Eu estava conversando depois de inaugurar a 35ª Conferência Nacional dos 35 dias da Associação Indiana para Proteção à Radiação (IARP) da Universidade de Mangalore. O tópico da conferência foi “Proteção de radiação para energia nuclear sustentável e adaptação às mudanças climáticas e tecnológicas”.

Dois tipos de exposição à radiação

Shukla disse que existem dois tipos de exposição à radiação. Um deles é trabalhadores ocupacionais, empregados em centrais nucleares e trabalhadores médicos que operavam máquinas de varredura X e tomografia computadorizada. O segundo tipo é de pessoas que foram submetidas e foram expostas a radiografias durante o exame médico.

“Existe um mecanismo para monitorar a exposição à radiação pelos trabalhadores ocupacionais. Mas não há sistema para medir a dose de radiação recebida no caso de pessoas comuns expostas à radiação durante o exame médico. Não conheça a dose recebida pelo paciente nos exames anteriores. Portanto, é necessário manter um registro de dose nacional de radiação para todas as pessoas.

“Há um registro de dose ocupacional nacional para trabalhadores ocupacionais. Isso pode ser expandido para todos. Os especialistas em proteção de radiação devem deliberar sobre o mesmo na conferência ”, disse Shukla, acrescentou que os especialistas devem discutir como integrar esse registro.

Ele disse que os princípios básicos da proteção da radiação nunca mudarão. “Os sistemas de proteção contra radiação contribuirão para o desenvolvimento sustentável da energia nuclear se se aplicarem bem. Mas se se aplicarem mal, poderiam causar mais mal do que bem ”, disse Shukla.

B. Vinod Kumar, diretor do local, Generating Station of Kaiga, Kaiga, Karwar, disse que a energia nuclear é a opção viável que é limpa, confiável e acessível para reduzir a emissão de carbono. É adequado para construção de tempo de grande escala. As usinas nucleares não produzem emissões de gases de efeito estufa em sua operação.

“As usinas nucleares produzem a mesma quantidade de dióxido de carbono por unidade de eletricidade que o vento e apenas um terço em comparação com a energia solar”, disse Kumar. O crescimento do programa de energia nuclear indiana é essencial para atender aos gêmeos de segurança energética e desenvolvimento sustentável, acrescentou.

Probal Chaudhury, presidente da IARP, fez os comentários introdutórios no programa.