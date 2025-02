O Presidente da Associação Nacional de Controladores de Tráfego Aéreo aborda a escassez de pessoal

O Presidente da Associação Nacional de Controladores de Tráfego Aéreo (NATCA) abordou preocupações sobre a escassez de pessoal do controlador de tráfego aéreo, destacando uma ampla necessidade de fundos, durante uma aparição no sábado na CNN.

“Estou aqui para lhe dizer que não há controle de tráfego aéreo suficiente e temos que continuar lidando com isso. Agradecemos ao secretário Duffy, ele levantou o congelamento da contratação em controladores de tráfego aéreo agora, mas existem apenas 10.800 controladores certificados em todo o país no momento ”, disse Natca Nick Daniels no ar.

Ele ressaltou que a linha do tempo de treinamento pode causar um atraso no processo de contratação.

“Devemos estar em 14.335. É um processo de treinamento rigoroso. Portanto, não é como se pudéssemos sair e contratar os 3.600 ”, disse ele.

“São necessários dois ou três anos para que um controlador seja qualificado apenas para entrar no trabalho, e há vários pontos em que eles podem deixar de ser um controlador de tráfego aéreo. Tudo, da academia ao treinamento de simulação localmente e, finalmente, conversando com aviões por conta própria ”, continuou Daniels.

Daniels argumentou que são necessários mais fundos para manter os padrões de segurança e os requisitos de pessoal para profissionais do setor de controle de tráfego aéreo.

“Foi aprovado, uma re -autorização da FAA da contratação máxima do controle do tráfego aéreo por cinco anos, mas devemos manter o foco nela, garantir que ele seja financiado corretamente e que seja modernizado”, disse ele.

“Também queremos trabalhar com o presidente Trump no recrutamento dos melhores e mais brilhantes”.

O presidente da Natca concluiu enfatizando as longas horas que podem aumentar os fatores estressantes do controle do tráfego aéreo após o acidente de avião mortal desta semana, perto do Aeroporto Nacional de Reagan.

“Como eu disse, temos que falar sobre o estresse deste trabalho. Atualmente, estamos em 60 semanas de trabalho para compensar muitas dessas perdas de controladores de tráfego aéreo que estão lá 60 horas nessa semana de trabalho, o que introduz estresse e fadiga ”, afirmou.

“Queremos trabalhar nos benefícios e tensões salariais que acompanham esse trabalho, com esta administração”.

A colisão fatal entre um avião da American Airlines e um helicóptero negro do exército resultou na morte de 67 pessoas. Uma investigação está sendo realizada para determinar o que causou o desastre aéreo, um dos piores nas últimas décadas.

