O presidente da FCC acusa os antecessores do viés partidário após as críticas às sondas da mídia

O presidente da FCC acusa os antecessores do viés partidário após as...

O presidente da FCC, Brendan Carr, criticou seus antecessores no departamento após as críticas de que o enviaram por sua investigação dos principais meios de transmissão de que ele disse que são injustos com o presidente Trump.

Quando o repórter de mídia Oliver Darcy foi contatado Com declarações de três ex -funcionários da FCCCada um que havia criticado as sondas de seu departamento da NBC, PBS e outros pontos de venda.

Carr foi atingir os três, Tom Wheeler, Reed Hundt e Alfred Sikes, que ele notou que trabalharam sob presidentes democratas e disseram que “eles parecem ter um caso ruim de TDS (Síndrome do Transtorno de Trump)”.

“Em outras palavras, esses três não são observadores objetivos: são apenas apoiadores que são loucos pela FCC Biden não fizeram mais para punir seus inimigos políticos”, escreveu Carcy por mensagem de texto. “No entanto, em contraste com eles, garantirei que todos tenham um bom abalo dessa FCC”.

Carr tem sido uma crítica aberta às empresas de mídia convencional e recentemente zombou da cantora Sheryl Crow após fundos federais e práticas editoriais.

