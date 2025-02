O presidente da MPR, Ahmad Muzani, disse que os estudantes do PMII contribuíram muito para o governo

Yakarta, vivo – O presidente da Assembléia Consultiva do Povo (MPR), Ahmad Muzani, elogiou os recursos humanos da Associação Indonésia de Estudantes Islâmicos (IKA PMII). Segundo Muzani, muitos estudantes do PMII que ocupavam cargos políticos e cargos públicos no governo.

“Os estudantes do PMII estão por toda parte. No gabinete, existem sete ex -alunos do PMII. É claro, o chefe da aula de empoderamento da comunidade (Muhaimin Iskandar). Mas, não apenas para PKB, aqui o presidente também apresenta de Hanura, Sr. Urs 2025.

 O presidente da MPR RI, Ahmad Muzani, no Fórum da Conferência Nacional, edifício 2024

Presente neste evento, vice -presidente da Câmara de Representantes Cucun Sjamjurizal, coordenador do ministro do empoderamento da comunidade Muhaimin Iskandar, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (Bear), Ministro da Religião Prof. Nasaruddin Umar, Ministro da PPA Arifatul Choiri fauzi Haji Irfan Yusuf Hashim, vice -minter Da transigração Viva Yoga Mauladi, presidente do IKA PMII Ahmad Muqwan e senior-senior-senior-senior-senior-senior-senior-senior-senior pmii.

Muzani continuou, em cada eleição de chefes e instituições, os ex -estudantes do PMII sempre foram candidatos. As realizações de seus alunos também são orgulhosas e benéficas para as pessoas.

“KPU, Bawaslu, outras instituições. Os recursos humanos do PMII são extraordinários. Sob os ex -alunos do PMII, Ministro da Religião, Prof. Nasaruddin, o custo de Hajj. É isso que faz a organização continuar a existir”, disse ele.

Além disso, o Secretário Geral (Secretário Geral) do DPP do Partido Gerindra disse que o presidente Pabowo Subianto queria, os ex -estudantes do PMII não apenas se concentraram na política. Segundo ele, Pabowo quer que os estudantes do PMII participem do mundo dos negócios, especialmente ocupando o presidente do Bumn.

Com uma posição estratégica no campo econômico, ele continuou, os estudantes do PMII devem estar capacitando as pessoas. “Pak Prabowo espera que os estudantes do PMII possam ocupar o assento do diretor do Bumn. Se o conteúdo do PMII definitivamente cairá para as pessoas. Se os alunos forem prósperos, os Ponpes e as casas de Tahfiz.

Enquanto isso, o presidente de Hanura Oesman, Sapta Odang (Bear), comentou o discurso de Muzani. Bear espera que os alunos de qualidade PMII se espalhem por toda a festa.

“O discurso do presidente da MPR é muito bom, não para PKB. Para outras partes também. Espero que os estudantes do PMII possam participar de vários campos e beneficiar o país”, disse ele.

 MPR RI Presidente Ahmad Muzani, junto com Ketum Hanura Oesman Sapta Odang

Com relação ao candidato PMII IKA Ketum, Bear deu aos membros. Ele disse que alguém tem o direito de progredir, o importante é ter o objetivo de elevar a organização. “Pak Muqowwam está próximo de seus membros. Mas o importante é que os membros escolham candidatos que avançarão para a organização”, disse ele.

O presidente do PB IKA PMII Ahmad Muqwwam declarou que a Conferência Nacional era um impulso para a avaliação e progresso do progresso organizacional. Ele se orgulha de que os quadros do PMII sejam contados para preencher o espaço de dedicação em vários níveis de posições políticas e públicas.

Ele também alegou estar pronto se o mandato fosse devolvido como PB IKA PMII. Eu esperava que não houvesse dinâmica significativa nessa agenda. “Estou essencialmente pronto, se você for solicitado. Mas haverá um processo, se não for um consenso, haverá eleições através de Ahlul Aqdi Wal Halli. Mas espero que tudo esteja cheio de irmandade”, ele esperava.

O Presidente do Comitê de Implementação de Sudaro ficou feliz porque, com a Conferência Nacional VII IKA PMII, que acontecerá 3 dias, ele conseguiu. As grandes figuras e milhares de participantes de todas as regiões e ramos estavam presentes. “Isso se deve ao presidente geral. Durante a administração de Pak Mqwam, o fortalecimento institucional foi extraordinário”, disse ele.

Dizem que a agenda da conferência nacional não é apenas uma farsa e uma resposta, mas se torna um fórum com os ex -alunos do PMII que consiste na mente da nação.

“Esperamos que o consenso de consenso. Porque, 95 % do presidente regional é eleito por consenso. A eleição do ketum pmii ika também é sempre uma deliberação. Essa é uma tradição que deve ser mantida como um bom exemplo na democracia”, “eu esperado.