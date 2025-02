O presidente da RNC diz que pode haver ramificações se os republicanos não apoiarem a agenda de Trump: “Eu não me surpreenderia”

O presidente do Comitê Nacional Republicano (RNC), Michael Whatley, disse durante uma entrevista que pode haver ramificações para os legisladores republicanos se eles não apoiarem a agenda legislativa do presidente Trump.

“Bem, eu certamente acredito que o povo americano certamente espera que o Congresso trabalhe com o presidente para marcar essa agenda”, disse Whatley durante sua aparição na quinta -feira no programa de notícias “The Hill”.

“E então haveria ramificações se houver pessoas que não vão participar? Eu não ficaria surpreso se esse é o caso “, disse ele ao apresentador Blake Burman”.

Os republicanos da Câmara dos Deputados estavam com Trump e vice -presidente Vance na quinta -feira em uma reunião de maratona que se concentrou em como aprovar a agenda legislativa do comandante em chefe. A longa reunião ocorreu depois que o Presidente Mike Johnson (R-La.) Teve que dobrar o impulso inicial para marcar a resolução do orçamento após o revés de alguns legisladores do Partido Republicano para despesas de despesas. Os republicanos do Senado disseram que fariam seu próprio movimento para promulgar a agenda.

Johnson disse a jornalistas na quinta -feira que a casa está próxima de um acordo, a reunião mostrou alguns “desenvolvimentos muito positivos” e que eles poderiam se mover na próxima semana.

“Pegamos os quadros negros e elaboramos o quadro, que acreditamos que será o caminho a seguir”, disse Johnson. “Acho que podemos fazer alguns anúncios provavelmente para amanhã, e estamos empolgados com isso”.

Alguns dos elementos que Trump deseja abordar a extensão do Congresso de Cortes de Impostos, Imigração e Financiamento de Fronteiras de 2017.

“A idéia seria que a função do comitê de orçamento, potencialmente mais cedo na próxima semana, talvez na terça -feira, para uma margem de resolução orçamentária, e então desbloquearemos esse processo e o faremos em movimento”, disse Johnson.

Whatley, a quem Trump pediu em dezembro do ano passado para permanecer como presidente da RNC, disse a Burman que o Congresso preparará os detalhes do Senado. E essas conversas estão sendo realizadas neste momento. Mas ele entende, o povo americano tem um senso de urgência.

“O presidente Trump tem um senso de urgência”, disse ele. “E será muito crítico para todos cumprirem essa urgência e avançarem para o povo americano”.

O NewsNation é de propriedade do Nexstar Media Group, que também é dono da colina.

