O presidente da TNCC condena o vandalismo da placa com o rosto de Kamaraj

O Presidente do Comitê do Congresso de Tamil Nadu (TNCC), K. Selvaperunthagai, na terça -feira (11 de fevereiro de 2025) condenou o vandalismo de uma placa com o rosto do ex -primeiro -ministro K. Kamaraj por pessoas não identificadas em Mathur no Kanniyakumari District. .

Expressando choque pelo incidente, o líder do TNCC disse que o governo do estado deve tomar medidas estritas contra os envolvidos no incidente. “O vandalismo ocorreu no contexto das atividades crescentes das forças religiosas nos últimos tempos nessa área, e esses incidentes provavelmente interromperão a situação da lei e da ordem”, alertou.