O presidente do DPR, Puan Maharani, elogia as conquistas dos 100 dias úteis do governo Prabowo-Gibran

Jacarta, VIVA – O presidente do DPR RI, Puan Maharani, elogiou os 100 dias úteis do governo do presidente Prabowo Subianto e do vice-presidente Gibran Rakabuming Raka. Puan admitiu também que foi saudada porque o público estava muito satisfeito com os 100 dias úteis do governo Prabowo-Gibran.

Leia também: Reunião plenária de abertura, Puan Maharani expressa preocupação

“Gratidão ao governo de Pak Prabowo, que embora ainda não tenham passado 100 dias, graças a Deus, recebeu o reconhecimento público. Este é um desafio para o atual governo, poder trabalhar mais na gestão do seu governo para que quaisquer que sejam os resultados para o povo”, disse Puan no Complexo Parlamentar Senayan, Jacarta, terça-feira, 21 de janeiro de 2025.

 O Presidente da Câmara dos Representantes da Indonésia, Puan Maharani.

Leia também: Prabowo inaugurou 37 projetos de infraestrutura elétrica em 18 províncias

O político do PDIP encorajou então os funcionários do governo a trabalharem melhor para concretizar os programas prioritários de Prabowo-Gibran. Como autossuficiência alimentar, autossuficiência energética, Refeições Nutritivas Gratuitas (FMB) e downstreaming. Ele também espera que o Governo Prabowo-Gibran responda sempre e corrija imediatamente quaisquer deficiências que ocorram.

“Portanto, trabalhe bem, trabalhe com mais entusiasmo e quaisquer deficiências que possam ser acompanhadas, a avaliação é o melhor para as pessoas”, disse Puan.

Leia também: Refeições nutritivas gratuitas no Sul de Sumatra não serão implementadas em todas as regiões até ao início de Fevereiro de 2025.

Anteriormente, a Kompas Research and Development publicou uma pesquisa sobre o nível de satisfação do público com o governo Prabowo, que mostrou que 80,9 por cento dos entrevistados estavam satisfeitos com o desempenho do governo Prabowo.

Este número é o mais elevado desde os últimos 10 anos ou desde a era do sétimo presidente da República da Indonésia, Joko Widodo. Em Janeiro de 2015, o governo de Jokowi obteve apenas 65,1 por cento no inquérito de satisfação pública.

A última pesquisa de Pesquisa e Desenvolvimento da Kompas foi realizada entre 4 e 10 de janeiro de 2025 e foi realizada entre 1.000 entrevistados aleatórios usando um método de amostragem sistemática multinível em 38 províncias.