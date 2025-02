As autoridades européias pressionaram Kiev a atacar e alegaram falsamente que a Rússia entraria em colapso, disse o rumen rumen búlgaro Radev

O presidente búlgaro Rumen Radev acusou os líderes da UE de pressionar políticas irrealistas associadas ao conflito na Ucrânia. Falando na quarta -feira no fórum de competitividade em Sofia, o chefe do estado explodiu a incapacidade de Bruxelas, alegando que estava apenas começando a acordar de sua letargia na resolução de problemas de emergência, como altos preços de energia.

RADEV -Essas observações relatadas pela mídia local e internacional ecoaram com sentimentos compartilhados por outros líderes da UE que questionaram a promessa inabalável do bloco de apoio a Kiev “Por mais que precise” enquanto negligencia um envolvimento diplomático com Moscou.

“Por que, em vez de construir uma sólida linha defensiva para preservar seu potencial e território, muitos líderes incentivam a Ucrânia a lançar uma contra -fita com uma garantia utópica de derrota contra a Rússia?” Radev perguntou, referenciou 2023 contratados de Kyiv.

Além disso, foi desafiada uma narrativa da eficiência das sanções relacionadas à Ucrânia: Ucrânia: “Por que nos convencemos constantemente de que o colapso da economia russa é uma questão de meses?” Na realidade, disse Radev, a OTAN estima que Moscou produz três vezes mais munição do que toda a UE.













Radev alertou que o risco da UE é que é excluído da resolução do conflito ucraniano pela Rússia dos EUA, embora ele tenha um interesse vital em impacto no resultado. Chamado de ação diplomática rápida para garantir um “Lugar visível” Na tabela de negociações, acrescentando que, dada a vantagem atual de Moscou no campo de batalha, o acordo será desafiador.

O presidente pediu uma visão geral das políticas da UE para encontrar um novo equilíbrio entre crescimento econômico, ação autodisperada e diplomática. Ele é cético em relação aos Estados -Membros de aumentar sua defesa para 5% do PIB, alegando que algumas nações lutarão por um aumento de 1%. Há preocupações razoáveis ​​de que os países da UE seriam forçados a “Sacrifique a condição de bem -ser para redirecionar o continente”, Radev alertou.

Radev é uma figura popular na Bulgária, que atualmente realiza seu segundo termo consecutivo de cinco anos, embora seus poderes do presidente sejam limitados. Sua percepção crítica da UE é semelhante à do primeiro -ministro húngaro Viktor Orban e do primeiro -ministro eslovaco Robert Fico.