O presidente do Karnataka BJP prevê importantes mudanças no Congresso nos próximos meses

Presidente da Unidade Estadual do BJP para Vijayendra | Crédito da foto: foto do arquivo

O presidente da Unidade Estadual do BJP para Vijayendra previu que as “mudanças importantes” ocorrerão no Congresso no poder em Karnataka nos próximos meses.

Ao ir a uma conferência de imprensa em Bengaluru em 19 de fevereiro, Vijayendra disse que a luta interna no Congresso e o governo sobre o tema da liderança havia atingido um estágio crucial agora.

“Por um lado, o primeiro -ministro Siddaramaiah diz que o Alto Comando do Congresso é supremo, ele é um trabalhador leal do partido e conhece qualquer decisão tomada pelo Alto Comando (sobre o tema da liderança). Por outro lado, seus seguidores foram para Delhi e alertaram o alto comando de tomar sua própria decisão se o alto comando não os ouvir ”, disse ele.