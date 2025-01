O Presidente do Lok Sabha, Om Birla, expressou na segunda-feira (20 de janeiro de 2025) preocupação com a diminuição do número de sessões dos órgãos legislativos e instou os Presidentes a fazerem esforços para resolver a questão.

Discurso do Sr. Birla na função inaugural de 1985o A Conferência de Presidentes de toda a Índia (AIPOC) em Patna ocorreu em meio a relatos de que a Assembleia de Delhi realizou apenas 74 sessões em todo o seu mandato de cinco anos.

O Presidente do Lok Sabha também apontou perturbações planeadas no Parlamento e nas Assembleias Estaduais, e instou os partidos políticos a elaborarem directrizes para manter a dignidade da Câmara.

Birla também foi a favor do aumento do papel das comissões parlamentares permanentes para garantir a responsabilização dos governos eleitos. “As comissões permanentes são mini-parlamentos e o seu funcionamento precisa de ser reforçado”, disse ele.

85o O AIPOC contou com a presença do vice-presidente de Rajya Sabha, Harivansh, do presidente da Assembleia de Bihar, Nand Kishore Yadav, do vice-ministro-chefe de Bihar, Samrat Choudhary, e de presidentes de órgãos legislativos estaduais de todo o país.

Atualizações no calendário eleitoral para a Assembleia de Delhi: Capital nacional votará em 5 de fevereiro em uma única fase; contando 8 de fevereiro

O ministro-chefe de Bihar, Nitish Kumar, encontrou-se com o Sr. Birla no Raj Bhavan na manhã de segunda-feira (20 de janeiro de 2025), mas se destacou por sua ausência na conferência de dois dias: 1975.o Aniversário da Constituição: Contribuição do Parlamento e dos órgãos legislativos estaduais para o fortalecimento dos valores constitucionais.’

De acordo com um estudo do PRS Legislativo, a Assembleia cessante de Deli, que realizou 74 sessões durante o seu mandato de cinco anos, reuniu-se em média 15 dias por ano. Nos dias de reunião, a Assembleia reuniu-se durante uma média de três horas. A Câmara aprovou apenas 14 projetos de lei durante seu mandato, o número mais baixo de qualquer Assembleia anterior com mandato completo.