O Presidente do Nacional Kory para o período 2024-2028 foi oficialmente inaugurado antes da Menpora

Yakarta, vivo – Presidente do Comitê Esportivo da Sociedade Indonésia (Kormi), Adil Hakim foi oficialmente inaugurado na sexta -feira, 31 de janeiro de 2025, no edifício do Auditório do Ministério da Juventude e Esportes. Ele dirigirá o Kory para o prazo da posição 2024-2028.

O Ministro da Juventude e Esportes (Menpora), Dito Ariotjo, Ministro da Economia Criativa, Teuku Riefky e Presidente do Comitê Olímpico da Indonésia, Raja Sapta Oktohari, também participou dessa inauguração.

Somente o juiz expressou sua gratidão e gratidão pela confiança que ele lhe deu. Ele tem o compromisso de trazer para a National Cormia a uma direção melhor.

“Podemos ver a proporção da população indonésia com o potencial que pode ser servido através de Inorga. Atualmente, a população da Indonésia é de cerca de 280 milhões de pessoas”, disse Adil Hakim.

“Quando a participação nos esportes comunitários é de apenas 5 %, o número é de 14 milhões de habitantes. Mas o objetivo da participação que eu quero é de 10 %, o que significa 28 milhões”, acrescentou.

Somente o juiz tem vários programas de trabalho interessantes para seu mandato mais tarde. Um deles é celebrar um Festival Nacional de Esportes (Fornas) VIII em 2025 em West Nusa Tenggara (NTB).

“Também discutimos a preparação para a implementação do NTB Fornas VIII em 2025. Fornas é um evento importante para os esportes comunitários. Como colocado para esportes de realização”, disse Adil Hakim.

“Vamos nos concentrar em tornar os Fornas diferentes das edições anteriores. Queremos que todos os esportes para os pais em Kormi maximizem o NTB Fornas VIII mais tarde”.

Presidente do Comitê NTB Fornas VIII, Ibnu Riza Pradipto expressou sua vontade de fazer com que os desejos do Presidente dos Kormi.

“A implementação do Fornas VIII NTB é diferente do exposto acima. E temos certeza de que podemos fazer isso acontecer”, disse Ibnu.

A crença de Ibnu é muito razoável, porque o líder de Kormi de Adil Hakim teve um relacionamento bastante harmonioso com o Comitê Olímpico da Indonésia (KOI) e também com o Ministério da Juventude e Esportes (Kemenpora).

“Os relacionamentos harmoniosos de Kormi, Noc Indonésia e Kemenpora são um bom elo para incentivar o esporte na comunidade”, disse ele.

Raja Sapta Oktohari Em seus comentários, esperava a administração da liderança nacional da liderança de Kormi do juiz de Adil para produzir uma nova estratégia.

“Nós, do Comitê Olímpico da Indonésia, enfatizamos a importância de seguir a governança internacional. Kormi tem uma instituição internacional que eclipsa Tafisa”, disse Raja Sapta Oktohari.

Enquanto isso, Menpara Dito Aritedjo disse que o Kory Nacional era um potencial parceiro estratégico para o Ministério da Juventude e Esportes.

“Como é diferente dos esportes de desempenho, esse kormi garante que a Indonésia seja saudável e em forma. A comunidade Kormi também é muito”, disse Menpara Dito.

“Eu não estava presente durante a Conferência Nacional de Kormi. Mas eu estava monitorando e tinha certeza de que a Conferência Nacional de Kormi havia dado à luz um novo e visionário presidente geral da justiça do juiz”.