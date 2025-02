O presidente do Panamá diz que conversará com Trump no meio da tensão do canal

O presidente do Panamá diz que conversará com Trump no meio da...

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, disse que está programado para conversar com o presidente Trump na sexta -feira, no meio de seus esforços para reivindicar o canal solicitado do país.

“Um funcionário de alto nível me disse há alguns minutos que vou conversar com o presidente Trump amanhã às 15:30”, escreveu Mulino em uma tarde de quinta -feira na plataforma social desconhecido.

A reunião ocorre dois dias após o Departamento de Estado dos Estados Unidos alegou que os navios do governo agora podem passar pelo canal do país. livre de carga.

Mulino disse que o comunicado foi “baseado em uma falsidade” e, portanto, “intolerável” de acordo com CBS News.

No passado, o presidente Trump acusou as autoridades do Panamá de “sobrecarregar” os navios dos EUA que passam pela rota do rio enquanto alegavam que a China assumiu o controle do porto comercial.

“Os navios americanos estão ganhando severamente e não são de forma alguma, e isso inclui a Marinha dos Estados Unidos. E, acima de tudo, a China está operando o Canal do Panamá ”, disse o presidente em comunicado anterior.

A Hutchison Ports PPC, uma empresa com sede em Hong Kong, controla duas portas de canal separadas, mas o Panamá continua sendo a autoridade geral.

A Casa Branca não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da colina na reunião proposta.

O presidente de Panamano se reuniu recentemente com o secretário de Estado Marco Rubio no domingo, onde os dois discutiram as preocupações de Trump relacionadas às operações do Canal do Panamá.

Fonte