O presidente do TMC, GK Vasan, exige investigação do CBI sobre o caso de agressão sexual da Universidade Anna

Imagem de arquivo do presidente do Congresso Tamil Maanila, GK Vasan | Crédito da foto: Akhila Easwaran.

O presidente do TMC (Moopanar), GK Vasan, no domingo (5 de janeiro de 2024), disse que o Central Bureau of Investigation (CBI) deveria investigar o caso de agressão sexual da Universidade Anna.

Interagindo com jornalistas em Erode no domingo, ele exigiu uma ação rápida no caso e uma “pena de morte” para os acusados. Ele também destacou a necessidade de garantir a justiça e defender a lei e a ordem no Estado.

Vasan alegou que não houve progresso no caso mesmo depois de 15 dias desde o crime. “O silêncio do ministro-chefe MK Stalin sobre a questão levantou suspeitas de influência política, minando a confiança do público na capacidade do governo DMK de manter a lei e a ordem”, acrescentou.

Vasan disse ainda: “A circulação desenfreada de bebidas alcoólicas e drogas sob o governo DMK está exacerbando a lei e a ordem, contribuindo para crimes tão hediondos…”

Até aliados do partido no poder que se manifestaram sobre o caso estão a ser atacados, revelando ineficiência administrativa, acrescentou.

Vasan se opôs à proposta de fusão de certos panchayats de aldeia com empresas municipais, considerando-a impraticável e instou o governo estadual a emitir uma ordem governamental para retirar o plano.

Destacando o elevado número de casos de cancro no distrito de Erode, Vasan instou os governos central e estatal a realizarem um estudo conjunto e a estabelecerem um centro especializado para o tratamento do cancro. As obras de oleoduto realizadas pela Bharat Petroleum Corporation Limited no âmbito do seu projecto Irugur-Devangonthi Pipeline (IDPL), que atravessa terras agrícolas de Coimbatore a Muthur, devem ser interrompidas imediatamente, pois é importante proteger as terras agrícolas e os meios de subsistência dos agricultores.