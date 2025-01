O presidente do Yakarta DPRD proíbe o legislador para estudos comparativos no exterior, a fim de salvar o APBD

Yakarta, vivo – O presidente do DPRD de Yakarta, Khairudin, enfatizou que seu partido seguiria as instruções do Presidente Pabowo Subianto para salvar o orçamento regional de renda e despesas de 2025 (APBD) é proibir o legislador de conduzir estudos comparativos no exterior.

Porque, o Presidente Prabowo também deseja que todos os ministérios/instituições regionais e governos (PEMDA) reduzam viagens oficiais ao exterior.

“Sim, por exemplo, nossa viagem ao exterior é econômica e, de fato, nossa viagem ao exterior é avaliar programas que estão executando, não estudos comparativos. Portanto, não podemos ser comparáveis, também proibimos”, disse Khoirudin a jornalistas da cidade na cidade de Yakarta, sexta -feira, 31 de janeiro de 2025.

 Presidente do DKI Jakarta DPRD, Khairudin Foto: Viva.co.id/rahmat Fatahillah Ilham

Khairudin acrescentou que a viagem oficial permitida no exterior estava apenas estudando.

“Queremos avaliar o programa, estudar, Curto curto Isso está no exterior. Isso é tudo o que ele pode “, disse ele.

Enquanto isso, o orçamento para serviços públicos não será cortado. Porque, ele disse, atendendo à comunidade, incluindo necessidades básicas, cujo orçamento não deve ser cortado.

“Se os serviços públicos não devem ser cortados, não deve ser cortado. Porque estamos lá para servir a comunidade. Portanto, é como educação, não deve ser podada. Saúde, porque as necessidades básicas não devem ser cortadas” disse.

“O que foi cortado anteriormente era comer bebidas, reuniões, estudos comparativos, eventos cerimoniais, nós o cortamos”, acrescentou.

Para obter informações, o Presidente Prabowo Subrinto emitiu Instrução Presidencial (INPRES) Número 1 de 2025 relacionada à economia de gastos estaduais. Uma das instruções ou instruções de Pabowo é pedir ao chefe regional para reduzir o orçamento oficial de viagens de 50 %.

Esta política foi assinada em 22 de janeiro de 2025 e é aplicada à implementação do APBN e da APBD em 2025.

Além disso, Pabowo também pediu à cabeça regional que limitasse os gastos com atividades cerimoniais, estudos, estudos comparativos, impressão, publicações e seminários ou discussões de grupos focais (FGD).

“Reduza os gastos oficiais de viagem em 50 %”, citado dos segundos artigos da quarta instrução destinada a chefes regionais.

“Limite as despesas honorárias, limitando o número de equipes e a quantidade de honorário que se refere ao regulamento presidencial em relação aos padrões regionais de preços unitários”, continuou o terceiro ponto.

Pabowo também pediu ao chefe regional que direcionasse o orçamento para melhorar o desempenho dos serviços públicos.

“Reduza a despesa que é compatível e não possui produção Medido “, disse Pabowo no quarto ponto.

“A alocação do APBD é baseada em ativos entre dispositivos regionais ou simplesmente continua com o orçamento do ano anterior”, disse ele no quinto ponto.

O presidente enfatizou a importância do gerenciamento seletivo de fundos de subsídios, tanto na forma de dinheiro, bens quanto serviços prestados a ministérios ou instituições. Além disso, ele instruiu o ajuste do APBD 2025 relacionado ao corte dos fundos de transferência para a região (TKD) de RP50,59 bilhões.

Esta instrução faz parte do grande plano do governo para reduzir o desperdício e garantir que o orçamento seja usado de maneira ideal. “Queremos que o APBN e o APBD realmente produzam um impacto real para a comunidade, não apenas para operações irrelevantes”, disse ele.

Com essa política, espera -se que o chefe regional seja mais cuidadoso ao preparar um orçamento e priorizar a despesa que suporta programas estratégicos nacionais.