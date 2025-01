O presidente dos EUA, Donald Trump, declara o fim da cidadania por direito de nascença

Pouco depois de tomar posse na segunda-feira (20 de janeiro de 2025), o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma Ordem Executiva cancelando a cláusula de “cidadania de nascença”, que, se não for contestada, poderia afetar diretamente milhares de profissionais indianos que trabalham nos EUA sob H. -1B e outros vistos temporários, que esperavam ali criar suas famílias.

Trump também disse que planeia impor “impostos de 100%” aos países BRICS por tentarem passar para transações “sem dólares”, referindo-se ao grupo de 10 nações de economias emergentes que inclui a Índia.

“Como nação do BRICS, eles terão uma tarifa de 100% se sequer pensarem em fazer o que pensaram e, portanto, abandonarão a tarifa imediatamente”, disse ele, referindo-se erroneamente à Espanha como membro dos BRICS.

O grupo atualmente é composto por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes Unidos.

Além disso, os planos de Trump para reprimir os imigrantes indocumentados e ilegais podem afectar cerca de 7,25 lakh indianos, dos quais quase 18 mil já estão numa “lista final para remoção” ou deportação.

Reunião Jaishankar-Rubio

À medida que cresciam as preocupações na Índia com os anúncios de Trump, o Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, se reuniria com o novo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, para discutir as prioridades para o relacionamento bilateral entre a Índia e os EUA e o Quad.

A reunião individual, que seria a primeira de Rubio com qualquer dignitário estrangeiro, aconteceria na tarde de terça-feira em Washington, após uma reunião de ministros das Relações Exteriores do Quarteto, incluindo Penny Wong da Austrália e Iwaya Takeshi do Japão.

Espera-se que os Ministros das Relações Exteriores do Quad discutam as datas da Cúpula do Quad a ser realizada na Índia ainda este ano, enquanto durante a reunião bilateral, Jaishankar e Rubio discutirão a visita de Trump à Índia e o avanço da parceria estratégica, bem como preocupações sobre imigração e tarifas.

De acordo com a programação pública divulgada pelo Departamento de Estado dos EUA para o primeiro dia do Secretário de Estado dos EUA, após sua confirmação pelo Senado na segunda-feira, Rubio se reunirá com funcionários do Departamento de Estado e depois manterá conversações com todos os Ministros das Relações Exteriores do Quad. . A reunião do grupo Indo-Pacífico, criticada pela China, é significativa porque é o primeiro compromisso de política externa de Rubio.

Na segunda-feira, Jaishankar recebeu um assento na primeira fila, bem em frente ao pódio onde Trump fez o juramento de posse.

O assento de Jaishankar estava várias fileiras à frente dos ministros das Relações Exteriores da Austrália e do Japão, ambos países aliados dos Estados Unidos no tratado.

“(Eu) participei nas festividades inaugurais em Washington esta noite, (uma) ocasião para me encontrar com membros-chave da administração do presidente Trump”, escreveu Jaishankar nas redes sociais, publicando as suas fotos com membros do gabinete de Trump e líderes do Senado. e o Congresso dos Estados Unidos.

A decisão de Rubio de se reunir primeiro com os ministros das Relações Exteriores do Quarteto também é significativa, ocorrendo em meio às aberturas do próprio Trump à China, incluindo um convite ao presidente chinês, Xi Jinping, para a cerimônia inaugural de segunda-feira, que contou com a presença do vice-primeiro-ministro chinês, Han Zheng.

Rubio, conhecido pelas suas opiniões duras sobre a China, foi proibido de viajar para lá e duas vezes sancionado por Pequim pelos seus comentários criticando as violações dos direitos humanos da China em Xinjiang e Hong Kong.

Na sua audiência de confirmação na semana passada, Rubio disse acreditar que a China era “o adversário próximo mais poderoso e perigoso que (os Estados Unidos) alguma vez enfrentou”.

“Demos as boas-vindas ao Partido Comunista Chinês na ordem global e ele aproveitou todos os seus benefícios e ignorou todas as suas obrigações e responsabilidades. Em vez disso, eles suprimiram, mentiram, enganaram, hackearam e roubaram o seu caminho para o estatuto de superpotência global, e fizeram-no às nossas custas e às custas do povo do seu próprio país”, disse Rubio.

Acredita-se que a proeminência dos ministros dos Negócios Estrangeiros do Quad na tomada de posse de Trump e na agenda de Rubio seja um sinal de prioridade para a parceria Indo-Pacífico, bem como uma mensagem direta a Pequim.