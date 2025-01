O presidente Johnson não dissuadiu o painel de intimar a testemunha estrela de 6 de janeiro

O presidente Mike Johnson (R-La.) Nega qualquer envolvimento na decisão de um comitê liderado pelos republicanos de não intimar Cassidy Hutchinson, após Washington Postrelatou na quinta-feira que um de seus assessores instou o painel a não fazê-lo por medo de que textos obscenos que os legisladores republicanos supostamente enviaram ao ex-funcionário da Casa Branca viessem à tona.

O Washington Post, citando correspondência escrita e uma pessoa familiarizada com o esforço, informou que em junho um assessor de Johnson aconselhou os membros envolvidos na investigação a não intimarem Hutchinson, a principal testemunha no inquérito do comitê selecionado de 6 de janeiro, para evitar a publicação. de informações sexuais. textos explícitos que membros do Congresso lhe enviaram.

A história não cita o funcionário do presidente da Câmara ou os legisladores que supostamente enviaram as mensagens obscenas.

O relatório também diz que após a conversa de junho, o presidente e sua equipe sênior disseram ao deputado Barry Loudermilk (R-Ga.) e seus assessores que o testemunho de Hutchinson poderia acabar constrangendo o presidente Trump. A mídia citou duas pessoas presentes na reunião.

Na época, Loudermilk estava liderando uma investigação republicana sobre o comitê agora dissolvido em 6 de janeiro.

Johnson, no entanto, nega qualquer envolvimento e afirma que Loudermilk acabou por não intimar Hutchinson porque o antigo assessor já estava a cooperar com o comité.

“Não tive nada a ver com isso, a decisão de não emitir uma intimação a Cassidy Hutchinson foi tomada pelo presidente desse comitê, e esse é Barry Loudermilk”, disse Johnson. “Ele e eu acabamos de conversar sobre isso, não havia razão para emitir uma intimação porque Cassidy Hutchinson se ofereceu para participar e vir, provavelmente porque queria tentar vender mais livros. Não adiantava prestar mais atenção nela, ela já havia declarado e foi um pouco desastroso. “Então essa decisão foi tomada.”

“Há todas essas acusações de que alguém da minha equipe se comunicou com outra pessoa da equipe”, acrescentou. “Não tenho conhecimento de todas as conversas da minha equipe, mas isso não tem nada a ver comigo, então é muito barulho por nada.”

Em outra conversa com repórteres, ele chamou a história de “extremamente imprecisa”.

Loudermilk, da mesma forma, disse aos repórteres que seu comitê decidiu não emitir uma intimação a Hutchinson porque ela estava cooperando com o painel.

“Não recebi nenhuma comunicação direta”, disse Loudermilk. “Como eu disse no passado, não vimos necessidade de intimar ninguém porque seus advogados estavam cooperando conosco”.

Loudermilk observou que se reuniu com o gabinete do Presidente para discutir as intimações porque o comitê não tinha poder para fazê-lo, mas disse que não se lembrava de ninguém lhe dizendo para não emitir uma intimação.

“Tivemos inúmeras reuniões desde que me reportei diretamente ao gabinete do Presidente da Câmara na investigação porque não tinha poder de intimação para possíveis intimações futuras. Portanto, não me lembro de nada específico, de alguém dizendo para não citar”, disse Loudermilk. “Quero dizer, houve momentos em que estabelecemos, ei, aqui está uma lista de pessoas que podemos citar ou poderíamos citar. Mas como você sabe, a ameaça de uma intimação é sempre mais poderosa do que uma intimação real.”

O congressista também disse não ter conhecimento de nenhum membro enviando mensagens sexualmente explícitas a Hutchinson.

O advogado de Hutchinson não confirmou que ela recebeu quaisquer mensagens de texto obscenas, mas culpou Loudermilk pela condução da sua investigação sobre o painel dissolvido em 6 de janeiro.

“O congressista Loudermilk solicitou informações e documentos à Sra. Hutchinson durante sua investigação, e a Sra. Hutchinson cooperou e respondeu a esses pedidos voluntariamente, sem intimação”, disse Bill Jordan em um comunicado.

“Em seguida, emitiu um relatório enganoso e factualmente infundado acusando a Sra. Hutchinson em uma tentativa politicamente motivada de reescrever a história. “A Sra. Hutchinson testemunhou com sinceridade e apoia cada palavra, apesar dos esforços de homens em posições poderosas para atacá-la.”

O relatório mais recente da Loudermilk de dezembro concentrou-se principalmente em Liz Cheney.

Cheney disse na época que o relatório de Loudermilk “ignora intencionalmente a verdade e o tremendo peso das evidências do Comitê Seleto e, em vez disso, fabrica mentiras e acusações difamatórias na tentativa de encobrir o que Donald Trump fez”.

Mas também criticou a aparição de Hutchinson perante a comissão em 6 de Janeiro, procurando desacreditar alguns dos seus testemunhos explosivos.

Isso inclui ela contando uma história que ouviu de outra pessoa sobre Trump atropelando o motorista de seu carro na tentativa de ir ao Capitólio.

Desde então, Loudermilk foi escolhido para liderar outro subcomitê de revisão em 6 de janeiro, desta vez um subcomitê seleto dentro do Comitê Judiciário.

De acordo com o legislador da Geórgia, esta segunda revisão do Partido Republicano se concentrará principalmente nas falhas de segurança.

“A segurança do Capitólio é um dos nossos principais objetivos. Vamos dar uma olhada mais profunda na inteligência que pode ou não ter sido coletada pelas diferentes agências. O que eles fizeram com eles? Eles informaram a Casa Branca sobre isso? Eles informaram a Polícia do Capitólio dos EUA? disse.

“Portanto, há muitos buracos que precisamos preencher.”

Emily Brooks contribuiu.

