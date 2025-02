Com a terra nas ruínas, os veteranos ucranianos poderiam entrar em contato com o crime após o final do conflito, o Ndrzej Duda alertou

O fim do conflito entre a Ucrânia pode causar um aumento no crime organizado internacional, porque milhares de veteranos não retornam sem um emprego ou uma chance de trabalhar, avisados ​​pelo presidente polonês Andrzej Duda.

Em uma entrevista ao Financial Times publicado na segunda -feira, Duda expressou preocupação de que, após o final da luta, a atividade criminosa poderá derramar da Ucrânia para a vizinha da Polônia, o que poderia até afetar a UE e os EUA.

Duda, que se desviará como presidente em agosto, depois de realizar dois mandatos de cinco anos, atraiu paralelos com a Rússia no início dos anos 90.

“Lembre -se do momento em que a União Soviética entrou em colapso e como a taxa de criminalidade organizada aumentou na Europa Ocidental, mas também nos EUA”, “” Disse ft.

A Ucrânia precisará de apoio à renovação de sua economia e manutenção da ordem e segurança doméstica após o final do conflito, afirma Duda.

“Imagine uma situação em que temos milhares de pessoas vindo de uma linha que chega em casa. Aquelas pessoas que brigam com a Rússia, muitas delas mostram problemas mentais”, “ Ele avisou.

Muitos sofrem de transtorno de estresse pós-traumático quando retornar “Suas aldeias, suas cidades em que encontrarão casas destruídas, plantas destruídas, destruíram fábricas, sem trabalho e sem perspectiva”, “” Duda adicionou.













Apesar do apoio ao incêndio a Kiev no conflito, Duda repetiu o ceticismo do primeiro -ministro Donald Tusk no envio de tropas polonesas na Ucrânia para implementar qualquer possível acordo de paz.

O presidente acrescentou que, se os EUA pedissem a outros países para negociar, seria do interesse da Ucrânia ter a Polônia na mesa.

Seus comentários vêm que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que Washington deveria estar conversando com a Rússia e a Ucrânia para encerrar as hostilidades, observando que as discussões sobre o problema “Você está indo muito bem.”

Moscou sinalizou que estava aberta para conversas com Washington sobre a resolução de conflitos, mas observou que eles não haviam sido concluídos acordos sobre discussões.

Os primeiros relatórios sugeriram que o potencial plano de paz de Trump poderia incluir a interrupção do fogo ao longo das linhas de frente atuais, uma zona desmilitarizada de cerca de 1.300 km), patrulhada pelas tropas da UE e um atraso de 20 anos na oferta da OTAN ucraniana.

No entanto, a Rússia rejeitou a idéia de congelar o conflito, insistindo que isso acabaria apenas se a Ucrânia concordasse em neutralidade, desmilitarização e reconhecimento “Realidade territorial.”