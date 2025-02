O presidente Prabowo mencionou que havia um “pequeno rei” que resistiu, quem?

Surabaya, VIVA – O presidente Prabowo Subriasdo reiterou seu compromisso de melhorar o sistema burocrático na Indonésia.

Em seu discurso, enquanto participava da abertura do Congresso XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Pabowo destacou a existência de indivíduos na burocracia que se sentiram imunes à lei e agiram como “Little King”.

“Alguns estão contra mim, existem. Na burocracia, na burocracia que parece imune à lei, sente que se tornou um pequeno rei”, disse Pabowo na Expo Internacional de Java Eastern, Surabaya, segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025 citou o YouTube do Secretariado Presidencial.

Essa declaração atraiu a atenção do público, considerando que Pabowo liderou o governo para o período 2024-2029. Ele disse que queria salvar o orçamento do estado para que ele pudesse ser atribuído diretamente para o benefício das pessoas, incluindo a melhoria das escolas na Indonésia.

“Quero economizar dinheiro. O dinheiro é para as pessoas, para alimentar, para os filhos das pessoas. Quero melhorar todas as escolas indonésias. Temos 330.000 escolas”, disse ele.

Pabowo também destacou as limitações do orçamento para melhorar as escolas existentes. Segundo ele, os fundos disponíveis podem melhorar apenas cerca de 20.000 escolas de um total de 330.000 escolas que precisam ser renovadas.

Portanto, ele enfatizou que a eficiência orçamentária deve ser realizada, até reduzindo viagens oficiais ao exterior.

“Quantos anos queremos terminar 330.000 escolas? Portanto, viagens oficiais são reduzidas, viagens ao exterior”, acrescentou.

No final de seu discurso, Pabowo deu um aviso àqueles que se opunham às suas políticas. Ele disse que aqueles que ousaram lutar também deveriam lidar com grande apoio de pessoas, especialmente mães.

“Você pode lutar contra Pabowo, mas então lutará com toda aquela mãe!” Ele se destacou, bem -vindo para o público.

Para suas informações, o presidente Prabowo Subianto tomou medidas firmes para garantir que o orçamento do estado fosse usado com eficiência e no objetivo.

Através da instrução presidencial (INPRESA) Número 1 de 2025 emitida em 22 de janeiro de 2025, Pabowo dirigiu a economia da despesa estadual de RP306,69 bilhões para o orçamento do estado (APBN) e o orçamento de receita e despesas regionais (APBD) de 2025.

Esta etapa não apenas visa reduzir as despesas, mas também garantir que cada fundo gasto ofereça os maiores benefícios para a comunidade.

Essa eficiência inclui vários setores, desde a redução de viagens oficiais a restrições honorárias de gastos.

O objetivo RP306,69 bilhão de poupança inclui RP256,1 bilhões do orçamento do ministério/instituição, enquanto RP50,59 bilhões vem da transferência para as regiões.