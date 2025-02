O presidente sul -africano alude à ameaça de Trump no discurso diante do país: “Não seremos intimidados”

O presidente sul -africano, Cyril Ramaphosa, faz seu discurso de 2025 State of the Nation em Cabo del Cape, África do Sul, 6 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: Reuters

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, parecia responder às ameaças do colega americano Donald Trump, dizendo em seu discurso anual perante o país na quinta -feira que seu país “não ficaria intimidado”.

O comentário de Ramaphosa foi visto como uma reação à promessa de Trump de reduzir todos os fundos à África do Sul em uma nova lei de expropriação de terras, embora Ramaphosa não tenha mencionado Trump pelo nome.

“Estamos testemunhando o surgimento do nacionalismo e do protecionismo, da busca por interesses íntimos e do declínio da causa comum”, disse Ramaphosa no Parlamento na Cidade do Cabo. “Este é o mundo que nós, como uma economia em desenvolvimento, agora devemos navegar.

“Mas não somos intimidades. Não vamos nos dissuadir. Somos um povo resistente. Não seremos intimidados. Vamos nos unir como nação unida e conversaremos com uma única voz em defesa de nossos interesses nacionais, nossa soberania e nossa democracia constitucional “.

Essa parte do discurso foi recebida com aplausos e aplausos por membros do Parlamento e outros que participaram da versão da África do Sul do Estado da União.

Trump sobre o governo sul -africano

Ramaphosa e seu governo passaram grande parte da semana defendendo a reputação de seu país e seus processos legais depois que Trump publicou no domingo em sua plataforma social de verdade, que impediria todos os fundos dos Estados Unidos para a África do Sul porque eu estava “confiscando terra e tratar certos tipos de pessoas muito ruins “, sem dizer quem. Trump escreveu que a liderança do país estava envolvida em uma “violação em massa dos direitos humanos” que a mídia ignorou.

Ele disse que o governo sul -africano estava “fazendo algumas coisas terríveis, coisas horríveis”, novamente sem fornecer detalhes.

Nova lei da terra na África do Sul

Os comentários de Trump pareciam estar em referência a uma lei que a África do Sul aprovou no mês passado, que permite ao governo expropriar partes privadas. Ramaphosa e seu governo o defenderam como instruído a terras ou terras não utilizadas que podem ser redistribuídas para o bem público e disseram que há proteções legais para interromper qualquer terra que seja tomada arbitrariamente. Eles disseram que nenhuma terra foi confiscada.

O porta -voz de Ramaphosa disse que as alegações de Trump, e as críticas relacionadas à África do Sul por seu consultor Elon Musk, que nasceram no país, eram “informações erradas”. Musk, que deixou a África do Sul no final dos anos 80, há muito critica seu atual governo como anti-Blanco e afirmou que a lei foi projetada para remover a terra da minoria branca.

As declarações de Trump sobre a África do Sul, algumas delas imprecisas, ocorreram pouco depois de pedir um congelamento de 90 dias na maior parte global, ameaçando centenas de milhões de dólares que os Estados Unidos dão à África do Sul para seu programa /AIDS do HIV, o maior do mundo .

Ramaphosa disse em seu discurso que o congelamento da ajuda estava preocupado, e a África do Sul estava procurando maneiras de manter seus serviços essenciais de HIV/AIDS em operação.

No entanto, seu discurso de 90 minutos foi em grande parte em questões nacionais e anunciou que seu governo gastaria US $ 50 bilhões nos próximos três anos para melhorar a infraestrutura da África do Sul, construir estradas, pontes e presas e modernizar os portos e portos e os aeroportos . A nova infraestrutura “alimentará nossa economia”, disse Ramaphosa.