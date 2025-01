O presidente sul-coreano foi acusado

Os promotores sul-coreanos indiciaram formalmente o presidente Yoon Suk Yeol sob a acusação de liderar uma rebelião durante sua breve imposição da lei marcial no mês passado, informou a mídia local no domingo. Yoon, que sofreu impeachment em 14 de dezembro, enfrenta acusações de abuso de poder e de enfraquecimento das instituições democráticas.

Em 3 de dezembro, Yoon declarou lei de emergência, alegando que a oposição havia planejado “rebelião” e acusando-o de simpatizar com a Coreia do Norte. A polêmica medida foi anulada em poucos dias, levando à sua dissolução pela Assembleia Nacional. A prisão de Yoon em 15 de janeiro provocou protestos violentos por parte dos seus apoiantes, que invadiram o Tribunal Distrital de Seul.

“Após uma análise abrangente das evidências de casos de cúmplices anteriores… e das evidências de casos encaminhados à polícia e investigados, determinamos que é apropriado (válido) acusar (Yoon)” A acusação citou-a num comunicado, citado pela agência de notícias Yonhap.

Os promotores acusaram Yoon sem maiores investigações, citando provas suficientes já reunidas e preocupações de que ele pudesse destruir provas de seus supostos crimes, a menos que fosse formalmente acusado. Os promotores argumentaram que seu decreto de lei marcial fazia parte de um plano mais amplo para assumir o controle das funções do Estado.













A rebelião está entre várias acusações para as quais o presidente sul-coreano não tem imunidade. Se condenado, Yoon poderá pegar prisão perpétua ou pena de morte.

A equipa jurídica de Yoon rejeitou as acusações contra ele como tendo motivação política, descrevendo a Declaração da Lei Marcial como uma medida necessária para conter o registo legislativo e o entrincheiramento da oposição dos membros do seu gabinete. Yoon, que permanece sob custódia, já havia feito uma promessa “Lutar Juntos” seus apoiadores “Até o fim para proteger esta nação.”

O tribunal constitucional do país está atualmente a debater a possibilidade de remover permanentemente Yoon do cargo. A decisão deve ser tomada em até 180 dias. Os poderes presidenciais de Yoon foram suspensos após sua posse, com o primeiro-ministro Han Duck-Soo atuando como presidente.

Yoon é o primeiro presidente sul-coreano em exercício a enfrentar acusações criminais durante o mandato.