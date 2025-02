O presidente Trump chegou ao Super Bowl?

(Nexstar) – Além da história que pode ser feita no campo, os Estados Unidos verão o primeiro em uma caixa de assento no Ceasars Superdome durante o LIX do Super Bowl: um presidente em exercício comparecerá.

O presidente Donald Trump confirmou na semana passada que estaria no estádio de Nova Orleans, enquanto os chefes de Kansas City enfrentarão as Eagles da Filadélfia.

Trump chegou a Nova Orleans pouco antes das 16h CT no domingo.

Super Bowl 2025: Quando começa o show de tempo de tempo de Kendrick Lamar?



Ao chegar ao Caesars Superdome, Trump deve participar de uma reunião e do verde com os participantes da moeda honorária deste ano, incluindo os membros da família das vítimas, os membros do Departamento de Polícia de Nova Orleans e de outro pessoal emergente

O presidente Donald Trump deixa a Força Aérea um na base da Reserva Conjunta da Estação Aérea Naval, Nova Orleans, na Louisiana, em 9 de fevereiro de 2025, para participar do LIX do Super Bowl. (Foto de Roberto Schmidt/AFP através de Getty Images)

Enquanto Trump é visto em uma gravata vermelha, pode ser uma piscadela para outra coisa: seu aparente fandom para os chefes.

Depois que os chefes alcançaram o campeonato da AFC, Trump levou a verdade social para parabenizar a equipe. Inócuo, é claro, exceto, como os fãs dos Eagles dos Philadelphia, com águas, notou, ele não parabenizou os campeões da NFC. (Trump até parabenizou a lei de Buffalo, que eles perderam para os chefes).

Em sua entrevista com o Bret Baier, da Fox News, filmado no sábado, mas foi transmitido no domingo, Trump previu que o Chiefs venceria, mas apontou que “a Filadélfia tem um jogo fantástico” e acrescentou que “será um ótimo jogo. “

2025 comerciais do Super Bowl já atraem atenção



Trump se chamou “um grande admirador de ambas as equipes”.

Durante seu primeiro mandato, Trump cancelou uma visita planejada da Casa Branca dos Eagles depois que eles venceram o Super Bowl em 2018. Naquela época, alguns jogadores decidiram boicotar o evento, embora Trump tenha dito que era devido a alguns jogadores do Eagles a brutalidade do A polícia durante o hino nacional foi tomada.

No entanto, segundo relatos, não havia jogadores do Eagles que se ajoelhem ou permanecem no vestiário durante o hino nacional naquela temporada.

Trump também elogiou o marechal dos Jefes, Patrick Mahomes e sua esposa, Brittany Mahomes. Este último sugeriu seu próprio apoio a Trump nas redes sociais, como relatou anteriormente.

As postagens dos objetivos da NFL não estão onde eles costumavam estar: aqui está o porquê



O Super Bowl LIX começará no Caesars Superdome em Nova Orleans às 18h30 ET.

A Associated Press contribuiu para este relatório.

Fonte