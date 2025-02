O presidente Trump está cometendo erros iniciais. Os democratas devem estar prontos com uma resposta.

O presidente Trump mordeu mais do que pode mastigar nas três primeiras semanas de sua segunda presidência? Novo número de uma pesquisa nacional realizada por Yogov para o economista Mostre que a resposta a essa pergunta é sim.

O novo presidente tem muitas lutas difíceis pela frente, mas não fez nada para acumular capital político pelas lutas pela frente. De fato, houve uma diminuição significativa em seu índice de aprovação desde que ele retornou à Casa Branca.

No início de seu segundo termo interrompido, havia mais americanos que aprovaram seu desempenho do que desaprovados. Agora existem tantos que desaprovam que aprovam seu desempenho. Se a qualificação do trabalho se tornar muito menor, os republicanos do Congresso terão um inferno a pagar em 2026 e sofrerão danos comparáveis ​​ao grande golpe que receberam quando os republicanos perdem o controle do Câmara dos Representantes em 2018 Após os dois primeiros anos do primeiro mandato de Trump.

Agora, existem quase tantos americanos que não gostam pessoalmente de Trump como aqueles que gostam, o que é uma diminuição em sua popularidade desde que ele fez o juramento de uma posição pela segunda vez. A queda em suas qualificações pessoais tem sido mais significativa entre as pessoas menores de 30 anos que consideram que sua guerra cultural é particularmente nojenta e se pergunta por que não abordou os altos preços, conforme prometido durante a campanha.

A avaliação pública do presidente indica que ele não foi além de sua estreita vitória do voto popular para estender a mão para milhões de americanos que não votaram nele no ano passado. Na verdade, ele já perdeu parte do apoio que tinha antes de retornar.

Por que as qualificações de Trump são tão baixas, tão cedo em sua nova presidência e quão baixo ele pode ir?

Trump não melhorou sua posição porque não fez nada sobre o problema que a maioria dos americanos se importa mais. Ele não conseguiu lidar com os preços inflacionários, mas encontrou tempo para mudar o nome do Golfo do México, tornar o mundo seguro para canudos de plástico e se nomear. Presidente do Kennedy Center for Performing Arts. Trump toca enquanto o alto custo de vida queima através das carteiras e bolsos dos consumidores.

Ele também está escolhendo brigas que o público não quer. Seu objetivo de reduzir os gastos do governo encontra apoio geral, mas os americanos como as instituições que desejam demolir. Trump deixou claro que ele quer se livrar do Departamento de Educação, mas Por uma margem de dois para umOs americanos se opõem à eliminação da agência. O público por mais de uma margem de quatro para um é contra Abolição da Agência de Saúde e Segurança Ocupacional e o programa de assistência on -line gratuito do IRS.

Depois, há total desprezo de Trump pelo sistema de controles e contrapesos entre os ramos executivos, legislativos e judiciais no governo federal que serve bem à nação há mais de dois séculos. Recentemente, Vice -presidente JD Vance Publicado em X, “os juízes não podem controlar o poder legítimo do executivo”. Ele está certo no sentido técnico, porque o presidente tem o direito de exercer seus poderes constitucionais “legítimos”, mas seu chute perde o Panorama em geral.

O Veep possui um diploma em direito da Universidade de Yale e uma das primeiras coisas que deveria ter aprendido em sua classe de lei constitucional que é uma prerrogativa presidencial não significa que Trump pode fazer o que quiser, como cortar a despesa já autorizado pelo Congresso ou abolir o departamento. de educação da Fiat Executive.

Talvez Vance estivesse ausente no dia em que seus professores explicaram a decisão da Suprema Corte em Marbury v. Madison Que os tribunais federais tenham o direito e a autoridade de revisar e reverter as ações do Presidente e do Congresso, se eles violarem a Constituição. Eu não participei de uma liga de Ivy da Faculdade de Direito de Elite, mas fiquei em quartos suficientes do Holiday Inn Express para saber que deve haver algumas restrições ao poder presidencial para preservar a democracia e evitar a ditadura.

O que tudo isso significa para os democratas? Seu fracasso em obter é uma oportunidade de ouro para os democratas expandirem sua coalizão. Mas, para aproveitar os erros de Trump, meu partido precisa mudar suas formas. Menos da metade dos democratas na pesquisa aprovou a administração da liderança democrática das escapadas de Trump.

Consultor democrático de mídia e criador digital, Will RobinsonUm convidado recente em mimDC DC com Brad Bannon O Podcast pediu à liderança democrata nacional que encontrasse maneiras novas e criativas de acessar o público. As coletivas de imprensa de Washington na CNN são boas, mas não atingem milhões de pessoas que não assistem a programas de notícias ou mesmo assistem televisão.

Robinson acredita que o Partido Republicano fez um trabalho muito melhor do que os democratas no uso de pontos de Internet não tradicionais que atraem o público, especialmente os jovens. A Internet tem fontes de informação amplamente descentralizadas. Talvez um esquadrão da verdade de jovens ativistas e funcionários democratas possa estender uma mão aconchegante ao público em seus próprios termos e em suas próprias comunidades.

O enorme apetite de Trump por açougueiro e destruição pode ser sua própria ruína. Mas a nação está em crise, e não podemos manter o tempo e esperamos que isso empurre o público longe demais. Os democratas devem permanecer altos, pensar grandes e agir com ousadia para atender à demanda pública de uma mudança fundamental nos sistemas políticos e econômicos. Caso contrário, algumas pessoas aceitarão as ações extremistas de Trump por padrão.

Brad Bannon É um estrategista democrata nacional e CEO da Bannon Communications Research que pesquisou democratas, sindicatos e problemas progressistas dos problemas. Organiza o popular podcast progressivo sobre poder, político e político, DC DC com Brad Bannon.





